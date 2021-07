Ehrengast: Bis 2008 war Zubin Mehta Generalmusikdirektor in München. Jetzt dirigiert er die "Aida".

In München heißt es wieder "Oper für alle": Drei Veranstaltungen stehen auf dem Programm, zum Auftakt gibt es Verdis "Aida" live und gratis auf dem Marstallplatz.

Von Rita Argauer

Jedes Jahr im Sommer wagt sich die Oper mit einigen Veranstaltungen auch nach Draußen. Raus aus dem Tempel heißt es dann für die Kunst und die Künstler. Die andere Verortung tut der Kunst gut. Und den Menschen der Stadt sowieso; besonders jetzt, in diesem pandemieverzagten Jahr, ist "Oper für alle" das wohl passendste Format. Drei Veranstaltungen soll es in den kommenden drei Wochen unter diesem Label geben. Die Übertragungen von "Tristan" und dem Abschiedskonzert von Nikolaus Bachler aus dem Nationaltheater. Den Auftakt aber macht das Festspielkonzert für alle: "Aida", konzertant aufgeführt auf dem Marstallplatz, unter der Leitung von Zubin Mehta.

Verdis hoch dramatische Oper um Liebe und moralisches Handeln im Krieg im alten Ägypten muss sich also ohne Kostüme und Szenerie erzählen. Mit Krassimira Stoyanova in der Titelrolle, Judit Kutasi als ihre Gegenspielerin Amneris, und Fabio Sartori als Radamès ist die Aufführung aber beeindruckend besetzt. Der Eintritt zum Konzert ist wie immer frei, in diesem Jahr gibt es jedoch 1500 zugewiesene Plätze, für die vorher karten reserviert werden müssen. Es gelten zudem die gängigen Hygienemaßnahmen.

Oper für alle - Festspielkonzert: Aida, konzertante Aufführung, Samstag, 17. Juli, 19.30 Uhr, Marstallplatz, Eintritt frei, Reservierung unter Telefon 21851920, Infos unter www.staatsoper.de