6. Juni 2019, 12:44 Uhr Open-Air Schreien gegen den Lärm

Das Pfingstfestival im Theatron ist stark besetzt, muss aber gegen mächtige Konkurrenz ankämpfen

Von Jürgen Moises

Die Wetterprognosen sehen gut aus für das Wochenende. Was bei den vergangenen Theatron-Pfingstfestivals beileibe nicht immer so war. Dafür könnte in diesem Jahr die Konkurrenz zu einem Problem werden. Finden parallel zum vom Jugendkulturwerk München veranstalteten Open-Air doch auch das "Noise Mobility Festival" in der Glockenbachwerkstatt und das "Klangfest" im Gasteig (siehe Seite 4) statt. Und neben an im Olympiastadion machen Rammstein Lärm, gegen den Programmgestalter Thomas Lechner (Queerbeat, Fachstelle Pop) und sein Team also ebenfalls ankämpfen müssen.

Die von ihnen ausgesuchten regionalen, nationalen und internationalen Pop-Acts versprechen auf jeden Fall wieder eine spannende Mischung. Zu den Münchnern gehören etwa die Songwriterin Henny Herz und die Post-Punk-Truppe Endlich Rudern, die am Freitag im Olympiapark auftreten, sowie die Elektropop-Bands Umme Block und Samt, die am Pfingstmontag spielen. Aus Berlin ist der Rapper Mal Élevé dabei, den einige noch von seiner früheren Band Irie Révoltés kennen und der am Freitag auftritt. Weitere Gäste aus der deutschen Hauptstadt sind am Sonntag die Rapperin Sookee und das Trio Shirley Homes, das mit seinem punkigen Indierock als hervorragende Live-Band gilt. Ebenfalls am Sonntag spielt die Hamburger Indiepop-Hoffnung Ilgen-Nur.

Dunkle Waveklänge bringen Jakuzi aus Istanbul am Samstag mit, während das israelische Schwestern-Trio A-WA am selben Tag traditionelle, jemenitische Musik mit Elektro- und Hip-Hop-Beats mischt. Mit KT Gorique aus der Schweiz ist am Sonntag eine wortgewandte, humorvolle Rapperin am Start und mit Kuenta am Montag eine niederländische Truppe, die afrokaribische Klänge mit Hip-Hop und R'n'B zusammenführt.

Theatron Pfingstfestival, Sa. bis Mo., 8. bis 10. Juni, Olympiapark, Eintritt frei, www.theatron.de