Das Kino am Olympiasee startet in die neue Saison. Besucher können preisgekrönte Filme und wichtige Fußballspiele im Freien genießen - im Liegen.

Von Josef Grübl

Detailansicht öffnen Maskenpflicht, Negativtest, Liegestühle auf Abstand - so sind die Regeln beim Kino am Olympiasee. (Foto: Just Publicity)

Wie wäre es zum Einstieg mit einem Glas Champagner? Dagegen sei nichts einzuwenden, finden die vier Freunde im dänischen Kinohit Der Rausch: Sie stoßen auf einen gelungenen Abend an, wechseln dann aber schnell zu härteren Getränken.

Ob und wie sich die Besucher des Open-Air-Kinos am Olympiasee zuprosten, hängt von ihrer Laune und Konstitution ab. Auch diesen Sommer wird die Liegewiese vor der Olympia-Schwimmhalle zum Freiluftkino, nach monatelanger Kinoabstinenz gibt es endlich wieder große Geschichten auf großer Leinwand. Los geht es mit einem Film, der hierzulande erst im Juli regulär in den Kinos anlaufen soll: Thomas Vinterbergs brillante Tragikomödie Der Rausch gewann erst vor wenigen Wochen den Oscar als bester internationaler Film. Die Geschichte über vier Lehrer, die sich den Schulalltag schön saufen, läuft am Freitag, 21. Mai, 21.15 Uhr zum Saisonauftakt. Tickets gibt es nur online zu kaufen, die Besucher sitzen mit viel Abstand in Liegestühlen (Masken und Negativtest erforderlich).

Oscar-prämierte Filme sind auch danach zu sehen: Am Samstag, 22. Mai, steht der vierfach ausgezeichnete Queen-Dauerbrenner Bohemian Rhapsody auf dem Programm, am 23. Mai folgt die mit dem Oscar für visuelle Effekte ausgezeichnete Action-Extravaganza Tenet. Der Spielplan ist bunt und reicht vom Familienabenteuer (König der Löwen, 24.5.) bis zum Umweltthriller (Vergiftete Wahrheit, 27.5.). Selbst wer keine Lust auf Kino hat, kann vorbeischauen: Am Sonntag, 23. Mai, werden nachmittags die Basketball-Playoffs des FC Bayern übertragen, im Juni stehen Spiele der Fußball-EM auf dem Programm. Im Juli und August gibt es auch Poetry Slams, das Festival "Frischluft im Park" und eine Open-Air-Ausgabe des "Quatsch Comedy Clubs".

Das Kino am Olympiasee ist nicht das einzige Open-Air-Kino der Stadt: Auch im Westpark soll es wieder Filmvorführungen unter freiem Himmel geben, der Starttermin von "Kino, Mond und Sterne" steht noch nicht fest.

Kino am Olympiasee, Eröffnung Fr., 21. Mai, Einlass 19 Uhr, Filmbeginn 21.15 Uhr, Hygiene-Infos und Programm unter kinoamolympiasee.de