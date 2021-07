Das Outdoor-Filmprogramm am Starnberger See zeigt neben dem italienischen Eröffnungsfilm "Auf alles, was uns glücklich macht" Oscar-Gewinner wie "Minari" oder "Nomadland". Dazu kommen bayerische Filme wie "Kaiserschmarrndrama".

Von Josef Grübl

Lange Zeit haben sie nichts voneinander gehört, jetzt aber treffen sie sich wieder: "Auf alles, was uns glücklich macht", jubeln die Freunde in Gabriele Muccinos gleichnamigem Kinohit aus Italien. Auch hierzulande haben sich viele Freunde lange nicht gesehen, Kino-Open-Airs bieten einen schönen Rahmen für ein Wiedersehen. Im Seebad Starnberg ist der Blick auf den See und die Berge grandios, es gibt Musik und Drinks, nach Sonnenuntergang richtet sich die Aufmerksamkeit auf das Outdoor-Filmprogramm. Neben dem italienischen Eröffnungsfilm stehen Oscar-Gewinner wie Minari (29.7.), Der Rausch (31.7.) oder Nomadland (9.8.) auf dem Programm, auch bayerische Filme werden gezeigt: Walter Steffen stellt seine Musikdoku Auf Tour - Z'Fuaß (16.8.) vor, der neue Eberhofer-Film Kaiserschmarrndrama wird an vier Abenden gezeigt. Noch mehr Kino gibt es ab 18. August: Dann startet das 15. Fünf-Seen-Filmfestival, in Starnberg, Gauting, Schloss Seefeld und Weßling.

Kino Open Air Seebad Starnberg, Mi., 28. Juli, bis Di., 31. Aug., Strandbadstr. 17, www.fsff.de