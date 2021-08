Eine neue Spielstätte am Schwabinger Luitpoldpark zeigt Klassiker und neue Filme. Darunter Woody Allens spanische Romanze "Vicky Cristina Barcelona", das Filmmusical "La La Land", "Breakfast At Tiffany's" und "Der Rausch".

Von Josef Grübl

Wer sich derzeit nicht so gern in geschlossenen Räumen aufhält, aber trotzdem Filme auf großer Leinwand sehen will, kann zwischen allerlei Freiluft-Kino-Angeboten wählen: Neben bewährten Spielstätten im Westpark ("Kino, Mond & Sterne"), Olympiapark ("Kino am Olympiasee") oder dem Autokino Aschheim stehen beim Pop-up-Kino im Innenhof der Hochschule für Fernsehen und Film München noch ein paar wenige Filmabende an. Auch im Innenhof des Stadtmuseums werden Filme unter freiem Himmel gezeigt, hier sogar mit Live-Musik: Noch bis 22. August finden dort die Internationalen Stummfilmtage statt.

Eine völlig neue Spielstätte gibt es in Schwabing am Rande des Luitpoldparks: Dort baut man in den kommenden Jahren das Freibad Georgenschwaige in ein Naturbad mit mikrobiologischer Wasseraufbereitung um, ganz geschlossen wird das weitläufige Gelände aber nicht. Unter dem Zwischennutzungs-Namen "Fritzi und Karl" hat man ein vielfältiges Freizeit- und Kulturangebot eingerichtet, es gibt einen Biergarten und Beachvolleyball-Plätze, abends wird die Liegewiese zum Open-Air-Kino. Die Besucher können auf Liegestühlen oder Picknickdecken Platz nehmen, auf dem Programm stehen ausgewählte Spielfilme aus mehreren Jahrzehnten.

Das Spektrum reicht von Woody Allens spanischer Romanze Vicky Cristina Barcelona (Donnerstag, 5. August) über das sechsfach Oscar-prämierte Filmmusical La La Land in der Originalfassung (Freitag, 6. August) bis hin zum ebenfalls in der englischen Originalversion gezeigten Hollywood-Klassiker Breakfast At Tiffany's (Sonntag, 8. August). Aber auch aktuelle Kinofilme stehen auf dem Programm: Das Publikum darf sich auf François Ozons schwule Lovestory Sommer 85 freuen (Montag, 9. August), den Dänen-Hit Der Rausch mit Mads Mikkelsen (Freitag, 13. August) oder auf Daniel Brühls gefeiertes Regiedebüt Nebenan (Montag, 16. August). Filmbeginn ist jeweils gegen 21.15 Uhr.

Fritzi und Karl - Kino Open Air, täglich, Georgenschwaige, Belgradstraße 195, fritziundkarl.de