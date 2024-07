Oben ohne geht in München viel, am Flaucher etwa oder auf der Schönfeldwiese im Englischen Garten. „Oben ohne“ lautet auch die Devise vieler Kultur- oder Sportveranstaltungen, oft aus Platzgründen (unter freiem Himmel bringt man einfach mehr Menschen unter als in Hallen), manchmal auch in stiller Hoffnung auf schönes Wetter. Besonders beliebt ist in München der Königsplatz : Zwischen Propyläen, Glyptothek und Staatlicher Antikensammlung hat man viel Platz, hier traten im Juni Stars wie Peter Maffay und Roland Kaiser auf, am 20. Juli richtet sich das „Oben Ohne Open Air“ an ein junges Konzertpublikum.

Drei Tage später geht es an selber Stelle und ebenfalls oben ohne weiter: Nach dem Comeback im vergangenen Sommer findet „Kino am Königsplatz“ wieder statt - zwei Tage länger sogar und mit recht abwechslungsreichem Programm. Neben aktuellen Kinohits wie „Alles steht Kopf 2“ oder „Chantal im Märchenland“ werden auch Musik- oder Sportfilme gezeigt. „Wir wollen nicht nur Kino machen“, sagt der Veranstalter Simon Pirron, fest eingeplant seien auch Live-Auftritte von Musikern und Comedy-Shows – bei jeweils freiem Eintritt. Nachmittags und am frühen Abend stehen Familienfilme auf dem Programm, abends bei den Hauptfilmen werden Schauspieler, Sportlerinnen oder Regisseure zu Gast sein.

Der HFF-Absolvent Pirron und sein Geschäftspartner Michi Inzinger haben mit dem Open-Air-Kinogeschäft angefangen, als andere Kinobetreiber pausieren mussten: zu Beginn der Pandemie. Im Sommer 2020 ging es los mit dem Pop-Up-Autokino vor dem Zenith, in den Jahren darauf organisierten sie eine Kinoreihe im Innenhof der HFF, bei der Filmhighlights von Münchner Festivals wie Dok-Fest, Bimovie oder Kino Asyl gezeigt wurden. Diese Veranstaltung musste dieses Jahr abgesagt werden, soll nächsten Sommer aber mit neuem Konzept wiederauferstehen.

Überhaupt sei 2024 ein schwieriges Jahr, gestehen die beiden Veranstalter. Die gerade zu Ende gegangene Fußball-EM hat nicht nur viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, sondern auch Sponsoren aus Kultur-Events abgezogen. „Wir haben dieses Jahr trotz intensiver Suche keinen Hauptsponsor gefunden“, sagt Inzinger. Mit einer (bereits beendeten) Crowdfunding-Kampagne konnte man immerhin einen kleinen Teil der Finanzierungslücke schließen.

Detailansicht öffnen Als aktueller Kinohit steht "Chantal im Märchenland" mit im Programm. (Foto: Constantin Film)

Aufgeben war für die beiden keine Option, ihr Kino am Königsplatz findet statt. Mit einer „Pre-Opening-Party“ wollen sie sogar beweisen, dass Binge Watching nicht nur zu Hause auf dem Sofa geht. Am Eröffnungstag (23. Juli) laufen ab 16 Uhr Münchner Filme und Serien quasi am Stück, der erste „Erkan und Stefan“-Kinofilm aus dem Jahr 2000 etwa, drei Episoden der Serie „Der Beischläfer“ (mit Markus Stoll alias Harry G in der Titelrolle), sowie zwei Folgen aus Helmut Dietls unsterblichem Serienklassiker „Monaco Franze“.

Zur Vorstellung von „Wochenendrebellen“ am 25. Juli haben sich Mirco und Jason von Juterczenka angesagt, auf deren Erlebnissen diese tragikomische Fußballheldenreise basiert. Simon Verhoeven und sein Hauptdarsteller Tijan Njie werden ihren sehenswerten Milli-Vanilli-Film „Girl you know it’s true“ am 30. Juli vorstellen, tags darauf ist der britische Schauspieler Charles Dance zu Gast: Dessen neuer Film „Rumours“ lief erst kürzlich beim Filmfest München, gemeinsam mit dem Filmfest-Leitungs-Duo Christoph Gröner und Julia Weigl möchte er diese starbesetzte schwarze Komödie präsentieren. Zum Abschluss erwartet das Publikum eine sogenannte Pink Night mit Party: Der Blockbuster „Barbie“ läuft am 1. August im Rahmen einer Verbandsaktion der Open-Air-Kinos bundesweit unter freiem Himmel.

Detailansicht öffnen "Barbie" beherrscht die Kino-Open-Airs: Ryan Gosling als Ken und Margot Robbie als Barbie sind als sommerliches Gute-Laune-Filmpaar ja auch kaum zu schlagen. (Foto: Pictures/dpa/ Warner Bros.)

Und damit wäre auch eine Verbindung zu anderen Freiluftkinos hergestellt: Greta Gerwigs pinkfarbene Plastikpuppenkomödie ist an diesem Abend auch bei „Kino, Mond & Sterne“ im Westpark zu sehen – sowie am Starnberger See, beim Open Air Kino im Strandbad Starnberg. Vom 26. Juli an werden aktuelle Kinohits in absoluter A-Lage gezeigt, aber auch Klassiker wie Hitchcocks „Das Fenster zum Hof“ oder Programmkinohits wie „Morgen ist auch noch ein Tag“, „Auf dem Weg“ oder „Perfect Days“. Die deutsche Oscar-Kandidatin Sandra Hüller ist gleich in drei Filmen zu sehen („Anatomie eines Falls“, „The Zone of Interest“, „Zwei zu eins“); zum Abschluss gibt es Starbesuch: Am 18. August läuft die Seethaler-Verfilmung „Ein ganzes Leben“; als Gäste werden Regisseur Hans Steinbichler und Hauptdarsteller August Zirner in Starnberg erwartet.

In den Vorjahren gingen das Open Air Kino Starnberg und das Fünf-Seen-Filmfestival immer nahtlos ineinander über, dieses Jahr ist das anders: Das Festival hat Probleme, es sind sowohl öffentliche Zuschüsse als auch Sponsorengelder weggebrochen. Festivalchef Matthias Helwig deutete sogar ein mögliches Festival-Aus im Jahr 2025 an. „In dieser Weise hat es keine Zukunft“, sagte er im Mai bei einer Podiumsdiskussion. Die diesjährige Ausgabe ist aber gesichert, wenngleich etwas zeitversetzt vom 3. bis 12. September. Auch die beliebte (und im internationalen Festivalkalender einzigartige) Dampferfahrt mit Filmprogramm kann stattfinden: Nicht mehr während des Festivals, sondern bereits am 19. August, sozusagen als Vorgeschmack auf all das, was kommt.

Oben ohne geht eben nicht ganz ohne, das Wetterrisiko ist zu groß, die Fixkosten zu hoch. Wenn dann noch Sponsoren absagen und Zuschüsse gestrichen werden, wird es eng für die Veranstalter. Dabei erreichen sie ganz andere Zuschauerschichten: „Viele unserer Gäste waren in den letzten fünf Jahren in keinem normalen Kino mehr“, sagte etwa „Kino, Mond & Sterne“-Chef Peter Mopils kürzlich im Interview. Einen anderen Weg gehen die Macher des Open-Air-Kinos in der Münchner Hofstatt: In deren Innenhof werden auch diesen August Filme gezeigt, als eine Art Marketingmaßnahme für diese schicke Gastro- und Shoppingkathedrale. Der Eintritt ist frei, dafür sind die Filme nicht mehr ganz aktuell, zum Auftakt läuft Natja Brunckhorsts Regiedebüt „Alles in bester Ordnung“. Der Titel ist am Ende dieses nicht ganz einfachen Oben-ohne-Kinojahrs hoffentlich für alle Programm.

Kino am Königsplatz, Di., 23. Juli, bis Do., 1. Aug., Königsplatz München. Open Air Kino Starnberg, Fr., 26. Juli, bis So., 18. Aug., Seebad Starnberg, Strandbadstr. 17. Open Air Cinema Hofstatt, Di., 6. Aug., bis Fr., 30. Aug., Innenhof der Hofstatt, Sendlinger Str. 12, München