Endlich geht am Freitag, 21. Mai, auch die Freiluft-Saison los - mit Verspätung nach den Innen-Konzerten, weil die Open-Air-Kultur offenbar von den Politikern schlicht vergessen wurde. Wie im ersten Corona-Sommer ist Till Hofmanns "Eulenspiegel Flying Circus" im Innenhof des Deutschen Museums sozusagen der Dosenöffner. Was normalerweise im Lustspielhaus, im Circus Krone oder in der Lach- und Schießgesellschaft zu sehen wäre, findet nun bis Ende September neben Seenotrettungskreuzer und unter im Viertelstundentakt schlagender Turmuhr Asyl.

Dem Duo Suchtpotenzial wird die Ehre zuteil, den Reigen anzuführen. Ariane Müller und Julia Gámez Martín machen sich in ihrem Programm "Sexuelle Belustigung" freche, schwarze oder auch mal alberne Gedanken zu Geschlechterklischees. Wofür sie gerade erst mit dem Musikpreis des Bayerischen Kabarettpreises ausgezeichnet wurden.

Musikkabarettistisch geht es erst weiter. Mit Simon & Jan, die uns versprechen: "Alles wird gut!", mit dem Kinderprogramm der Allstar-Truppe Café Unterzucker und schließlich mit den nimmermüden Wellküren. Aber auch der tags zuvor auftretende Piet Klocke hat als Großmeister der grammatikalischen Improvisation und des unvollendeten Satzes eine musikalische Komponente - nicht ohne Grund tritt er gelegentlich mit Jazz-Saxofonistinnen auf. Mit vier bereits ausverkauften Abenden von Josef Hader geht es in die zweite Woche und endgültig zu einem "Who is who" der deutschsprachigen Kabarett- und Comedy-Größen. Nahezu alle treten sie an, viele mit Premieren ihrer neuen Programme wie Christian Springer (4.6.), Manuel Rubey (6.6.), Torsten Sträter (7.6.), Rainald Grebe (4.7.), Frank-Markus Barwasser alias Erwin Pelzig (14.7.), Abdelkarim (34.7.), Helge Schneider (25.7.) oder (sogar als Vorpremiere) Hazel Brugger (7.9.).

Auch Musik-Acts sind wieder dabei, von Willy Michl (9.7.) und Attwenger (19.7.) über Claudia Koreck (2.8.) und Ernst Molden (3.8.) bis zu den fünfmal präsenten Dreiviertelblut und einem "Jazz Organ Summit" (23.9.). Für Vieles sollte man sich schnell um Karten bemühen, finden doch nach den aktuellen Regeln nur 250 Geimpfte oder Getestete (praktischerweise befindet sich im Museum ein Testzentrum) Einlass.

Eulenspiegel Flying Circus: Suchtpotenzial, Fr., 21. Mai, 20 Uhr, Simon & Jan, Sa., 22. Mai, 20 Uhr, Café Unterzucker, So., 23. Mai, 15.30 Uhr, Piet Klocke, So., 23. Mai, 19.30 Uhr, Wellküren, Mo., 24. Mai, 19.30 Uhr, Alfons, Di. 25. Mai, 20.30 Uhr; Innenhof Deutsches Museum, Telefon 344974, www.eulenspiegel-flying-circus.de