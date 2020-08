Von Michael Zirnstein

Detailansicht öffnen Motrip im Spiel der „Elemente“, wie sein kommendes Album heißt. Der Aachener hat gute Kontakte nach München durch seinen Rap-Kumpel Ali As. (Foto: Universal Music)

Der Stillstand des Live-Kulturlebens am Corona-Gipfel hat zu einer Flucht ins Digitale geführt. Ob und wie viel durch das ganze Streamen die Musiker profitieren, wird sich irgendwann auf den Abrechnungszetteln der Gema zeigen. Aufmerksamkeit und eine ordentliche Vergütung sind das eine, aber "die direkte Interaktion mit dem Publikum lässt sich in der Musik nur schwer ersetzen", sagt Motrip. Der brave Aachener Rapper (aktuelle Single: "Wenn du mich liebst") hatte immerhin ein Live-Publikum, wenn auch ein klitzekleines: In der Vox-Reihe "Sing meinen Song" waren das die Kollegen. Auch wenn er Ilse de Lange mit rauchiger Gesangsstimme zum Weinen brachte, auch wenn er mit Jan Plewka ein feines Selig-Duett anstimmte und mit Max Giesingers "80 Millionen" gleich auf Platz 1 diverser Streaming-Dienste landete, findet er: "Ich freue mich, endlich wieder live spielen zu können."

Dazu holt ihn die Gema auf ihre "Summersounds"-Bühne im Hof des Clubs Lucky Who. In der Woche drauf gastieren dort - jeweils mit "Jazz-Echos" prämiert - der stiloffene Posaunist Nils Wülker und der Gitrarrist Arne Jansen (30.8.). Und zum Abschluss rappt die wegen ihres Albums "Sui Sui" derzeit umjubelte Wahl-Berlinerin Ronja Zoschke alias Haiyti (6.9.). Die 70 über die Gema-Facebook-Seite vergebenen Plätze dürften schnell weg sein - wer leer ausgeht, muss sich wieder mit einem Stream vom Konzert begnügen.

MoTrip, So., 23. Aug., 20.30 Uhr, Lucky Who, Brienner str. 14, Karten: de-de.facebook.com/gema/