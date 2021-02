Drei Moosacher Bauernjungen meldeten sich 1901 als Freiwillige, um in China den sogenannten "Boxeraufstand" niederzuschlagen. Der Begriff "Boxer" bezieht sich dabei auf die traditionelle Kampfkunstausbildung der chinesischen Rebellen, die gegen den westlichen und japanischen Imperialismus ankämpfen wollten. Horst Rückert vom Geschichtsverein Moosach zeichnet in einem Online-Vortrag an diesem Montag um 18.30 Uhr die Hintergründe dieses Aufstands nach. Er erzählt, in welchen Krieg die jungen Moosacher Burschen gerieten, wie sie ihn überlebten und wie es ihnen danach erging. Eine Anmeldung ist bei der Münchner Volkshochschule unter der Rufnummer 480 06 68 68 sowie unter www.mvhs.de (Kursnummer L122529) möglich.