Von Sabine Buchwald

Katharina Tartlers Thema treibt in diesen Tagen fast alle um: das Impfen. Die 25-Jährige beschäftigte sich schon damit, als man noch sorglos Hände schüttelte. Im Sommer 2019 hielt sie ihren ersten Vortrag dazu, im Januar 2020 gründete sie mit Kommilitonen die Hochschulgruppe "Vacction" an der Technischen Universität München (TUM). Ihr Ziel ist, über das Impfen aufzuklären, denn Tartler findet: "Das ist ein wahnsinnig großer Durchbruch in der Geschichte der Menschheit." Weil das nicht alle Leute so sehen, engagiert sie sich für das Thema, über das derzeit so viel diskutiert wird. "Wir wollen informieren mit möglichst klaren Worten. Wir wollen die Grundlage für eine Entscheidung geben", sagt sie. Ursprünglich dachte Tartler an Krankheiten wie Mumps und Masern, inzwischen geht es um Covid-19. Von einer Impfpflicht hält sie nicht viel. "Das würde die Bereitschaft der Leute nur senken." Sie setzt mehr auf wissenschaftliche Aussagen - und wird dafür manchmal angefeindet.

Die Studentin lädt zum Gespräch in ihren virtuellen Meetingraum. Sie sitzt irgendwo am nördlichen Stadtrand von München in einem Zimmer mit Holz verschalter Dachschräge. Man sieht auf dem Bildschirm ein jugendliches Gesicht. Tartler hat ihre langen Haare zurückgenommen, sie trägt eine auffällig gemusterte Brille und lacht viel. Sie ackere gerade den "Stryer" durch, spricht sie ins Mikrofon. "Die Bibel der Bio-Chemiker." Sie hält das Lehrbuch vor die Kamera und schaut dann nach: 1169 Textseiten. Sie hat es von einer Freundin abgekauft zu einer Zeit, als sie noch nicht ahnte, dass sie es mal fast auswendig lernen muss zur Vorbereitung auf die große Prüfung in ihrem Hauptfach.

Schon mehr als ein Jahr war Katharina Tartler wegen der Pandemie in keinem Uni-Labor mehr. Dabei ist die Forschungsarbeit das, was ihr an ihrem Biochemie-Studium am besten gefällt. Wenn nun alles so läuft, wie geplant, wird sie immerhin bald am Klinikum Rechts der Isar ein Praktikum anfangen können. Sie würde auch sofort nach Mainz zu Biontech gehen, sagt Tartler. Diese mRNA-Impfstoffe findet sie "innovativ und faszinierend".

Vielleicht nach dem Studium? Tartler legt den Kopf schief: Erst mal wolle sie promovieren und eigentlich ja in die Alzheimer-Forschung. Aus familiären Gründen, mehr will Tartler nicht erzählen. Eine Geschichte, die ihr offensichtlich nahe geht. Auch ihr Engagement für das Impfen hat einen persönlichen Hintergrund, aber keinen tragischen. Nach dem Abitur war sie in Nepal. Bevor sie starten konnte, musste sie ihren gelben Impfpass mit Aufklebern füllen. Mit jenen begehrten Beweisen, die nach einer Corona-Schutzimpfung Freiheit fürs Essengehen oder den Eintritt ins Schwimmbad bringen. Tartler ließ sich damals gegen Tollwut, Japanische Enzephalitis und Hepatitis impfen. Drei Monate half sie in Nepal in einem Kinderheim. "Ich fühlte mich sicher vor Krankheiten", sagt sie. Die Einheimischen aber müssen mit der Ansteckungsgefahr leben. "Wie unfair", dachte Tartler damals.

Den Leuten geht es zu gut in Europa, findet sie. "Darüber vergessen viele die Risiken." Polio sei so ein Beispiel. In Entwicklungsländern sei Kinderlähmung bis heute ein Problem. "Die Krankheit kann sich leicht bis zu uns ausbreiten. Deshalb brauchen wir unbedingt weiterhin hohe Polioimpfquoten." Je seltener eine Krankheit auftrete, desto weniger sei sie in den Köpfen der Menschen präsent. Das erklärt Tartler in ihren Vorträgen.

Oft sind es Zahlen, die schockieren und trotzdem überzeugend wirken, wie jetzt die täglichen Corona-Diagramme. Tartler hat viele Beispiele, etwa für Masern. Die USA hatte man schon fast für masernfrei erklärt, sagt sie. 2019 seien dann 870 000 Fälle gemeldet worden und 200 000 Tote. Aus einer "One-Woman-Show", wie die TU München Tartlers Initiative in einer Mitteilung bezeichnet, ist ein offenes Bündnis von acht Studierenden geworden. Sie nennen sich "Vacction", gebildet aus dem englischen Vaccine (englisch für Impfung) und Action. Es sind Lehramtsstudenten, Doktoranden und junge Menschen, die bald ihren Master in der Tasche haben, wie Tartler. Ein Informatiker fehle ihnen, sagt sie. Jemand, der eine Webseite aufbauen könnte. Im Moment geben sie Infos und Termine über Instagram weiter. Unterstützt wird die Gruppe von Professoren der TU München. Mit dem Immunologen Dietmar Zehn sind sie ihren Vortrag durchgegangen. Die Virologin Ulrike Protzer hat sie fachlich beraten, ebenso der Neurobiologe Harald Luksch. Er ist für sie ein großes Vorbild: "Er hält so gute Vorlesungen."

Paradoxerweise bremst die Corona-Pandemie die Gruppe aus. Ausgerechnet jetzt können sie nicht so agieren, wie sie möchten, können nicht in Schulen, Kitas, Kinderkrippen oder etwa Bibliotheken. Im Moment hält Vacction nur Online-Vorträge. "Aber wir merken, dass die Leute mehr Interesse an dem Thema haben", sagt Tartler. Zur Einführung erklären sie erst einmal, was bei einer Impfung im Körper passiert, wie das Immunsystem arbeitet. Sie erläutern die Krankheitserreger und die verschiedenen Impfstoffe und wie sie wirken. Bedenken wegen der Zusatzstoffe und möglicher Nebenwirkungen versuchen sie zu entkräften. "Wir wollen den Leuten die Angst nehmen", sagt Tartler. Es sei aber nicht immer einfach, dagegen anzugehen. Impfgegner könnten sich oft sehr gewählt ausdrücken.

"Das Thema spaltet die Gesellschaft", sagt Tartler, die selbst noch auf ihre Corona-Impfung wartet. Das spüre sie auch in ihrer Gemeinde, wo sie Pfarrgemeinderätin und Kommunionspenderin ist. "Jeder ist frei, selbst zu entscheiden, wie er mit seinem Körper umgeht." Nur gefährden dürfe man niemanden, findet sie. Katharina Tartler mag keine Konflikte, um so mehr treffen sie persönliche Beleidigungen und Drohmails. Ein Grund aufzugeben, sind sie aber nicht.