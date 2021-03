Von Barbara Hordych

Ulrich Hubs vielgespieltes Kinderstück "An der Arche um acht" verhandelt nichts weniger als den Weltuntergang: Um Acht an der Arche sind zwei Pinguine mit der Taube verabredet, denn die beiden Seevögel gehören zu den Auserwählten, die nach göttlichem Beschluss noch rechtzeitig vor einer Sintflut auf die Arche Noah dürfen. Freilich stellt diese Nachricht die beiden Freunde vor ein Problem: Sie können doch unmöglich ihren Freund, den dritten Pinguin, allein zurück lassen? Eine rettende Idee muss her - notfalls auch eine rettende Regelübertretung. In der Inszenierung von Theo Fransz in der Schauburg, die am 26. März Online-Premiere hat, sind die Darsteller der Pinguine nur durch kleine Details als Seevögel charakterisiert. David Benito Garcia, Michael Schröder und Janosch Fries bewegen sich mit übergroßen Mänteln und aufgekrempelten Anzughosen über eine Bühne, die mit Vorhängen aus weißen Stoffschlangen verhängt ist. Das Schöne daran: Wie alle gescheiten Komödien greift auch das 2006 mit dem deutschen Kindertheaterpreis ausgezeichnete Stück zwar ernste philosophische Fragen wie die Suche nach Gott und die Existenz seiner Allmacht auf, behandelt sie aber mit Leichtigkeit und Witz.

An der Arche um Acht, ab 6 J., Fr., 26. März, 15 Uhr, im Anschluss 72 Stunden online abrufbar bis Mo, 28. März; Schauburg, Franz-Joseph-Straße 47, https://www.schauburg.net/de/arche-um-acht