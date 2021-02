"Wozu Kunst?" - der Frage geht Carsten Gerhard, Kulturmanager und künstlerischer Leiter der Europäischen Wochen Passau, seit Anfang Februar in Online-Gesprächen mit Künstlern nach. Die Corona-Pandemie und die Strategien der Politik haben die Frage aufgeworfen, ob und inwiefern Kunst "systemrelevant" ist. Ziel des Projekts ist es nicht, die Frage "Wozu Kunst?" erschöpfend zu beantworten, sondern in Form von Texten und Gesprächen mit Kulturschaffenden nach und nach eine perspektivenreiche Zusammenschau zu erstellen. Am Donnerstag, 18. Februar, 19 Uhr, denkt Komponist Enjott Schneider im Gespräch mit Gerhard über die Frage nach (Infos unter www.wozu-kunst.de).