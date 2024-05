München ist im EM-Fieber, da will das größte Pop -Open-Air der Stadt nicht nachstehen: "Superbloom" hat seine letzte Hauptattraktion verkündet, und das sind die Grammy-Gewinner One Republic. Und ausgerechnet diese Band aus Colorado, USA, hat heuer den offiziellen Song zur Fußball -Europameisterschaft der Uefa eingespielt: "Fire". Geschrieben hat ihn deren Sänger Ryan Tedder, daran mitgewirkt haben zwei Künstler, die bereits auf dem Münchner Großfestival im Olympiapark aufgetreten sind: die Sängerin Leony aus dem oberpfälzischen Chammünster und das italienische House-Trio Meduza.

Es ist eine schwärmerische Hymne: "We're on fire tonight / Like a million diamonds in the sky (Ooh, ooh)." One Republic, Leony und Meduza werden sie vor dem Anstoß des Endspiels am 14. Juli im Berliner Olympiastadion spielen. Die Power-Popband hat schon einmal einen Fußball-Fan-Hit gelandet: 2014 machte das ZDF "Love Runs Out" von One Republic zu seiner Hymne der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien, die Deutschland gewann.

YouTube Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von YouTube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie untersz.de/datenschutz.

One Republic sind den Pop-Freunden auch durch Radio-Dauerrenner wie "Counting Stars" und "Secrets" bekannt. Die noch zu Myspace-Zeiten Anfang der Zweitausender gegründete Band ist nicht zu verwechseln mit One Direction - von der kommen immerhin zwei Mitglieder mit ihren Solo-Programmen im Herbst zum "Superbloom": Niall Horan und Louis Tomlinson.

Mit dem letzten Headliner ist nun die Besetzungsliste für das zweitägige "Superbloom"-Festival komplett. Groß auf den Plakaten stehen auch der Electro-DJ Calvin Harris, der Neo-Soul-Sänger Sam Smith und das New Yorker Future-Bass-Duo The Chainsmokers. An deutschen Künstlern sind etwa die Rap-Entertainerin Shirin David, die Hip-Hopper Cro und Rin sowie die Bands Tokio Hotel und Milky Chance dabei.

Tickets gibt es noch in allen Preiskategorien für zwei Tage (ab 219 Euro), für 16- und 17-Jährige (129 Euro) für Kinder (49 Euro) und für die einzelnen Tage (119 Euro).

Superbloom , Sa. & So., 7. & 8. September, München, Olympiapark