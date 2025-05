Schön gefühlig, dieser finale, dem Programm den Namen gebende Song: „Doch irgendwas stimmt“. Ausgerechnet der letzte Ton, der ganz behutsam ausfallen sollte, misslingt: Omar Sarsam erwischt die falsche Taste am Auto-Tune-Sampler, es scheppert kurz, statt bedächtig auszuklingen, doch niemand im Lustspielhaus stört sich an dem Misston. Nach zwei Stunden hat das Publikum die Botschaft längst verstanden: Sieh nicht immer nur das, was schiefgeht, sondern auch mal das, was funktioniert, was stimmt. Die Sache mit dem halb vollen oder halb leeren Glas. Bei Omar Sarsam ist es stets halb voll, mindestens.

Mit den nicht zu Unrecht als tendenziell brummelig geltenden Deutschen hat der Österreicher die perfekte Zielgruppe vor sich. Der Mittvierziger, im richtigen Leben Facharzt für Kinder- und Jugendchirurgie, kennt das Rezept gegen Muffeltum: unverbesserlicher Optimismus. Da scheint er als Kind in den Kessel mit dem entsprechenden Zaubertrank geplumpst zu sein, so sprudelt die Freundlichkeit und Menschenliebe in einem fort aus ihm heraus. Und: immer einen Scherz auf den Lippen, der personifizierte Schalk im Nacken.

Dass er ständig in seinem medizinischen Thementeich fischt – der zu erwartende Jokus „Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt“ kommt schon in Minute 16 –, sei ihm verziehen, kommt er doch so ganz ohne Hirschhausen-Gutmenschentum aus. Vielmehr würde man seinem vierten Soloprogramm „Stimmt“ den Untertitel „Die fröhliche Wissenschaft“ geben, nur weniger verkopft als bei Nietzsche. Es ist ein gut gelaunter, schwungvoller Auftritt, inklusive Lerneffekt: Nach Sarsams Streptokokken-Song wird man die Wirkweise von Antibiotika nicht mehr vergessen.

Und dann spricht der gebürtige Wiener über Heimat. Die Großeltern waren 1946 in den Irak gegangen, die Eltern in den Siebzigern zurück nach Wien gekommen. Wo ist so einer daheim? „Da, wo Menschen einander helfen“, sagt er. Als Arzt ist er da schon sehr gut aufgehoben. Als Bühnenmensch aber auch.