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Omar Massa und die Münchner SymphonikerDie Klangfarben des Bandoneons

Lesezeit: 1 Min.

Omar Massa wurde in Buenos Aires geboren und lernte das Bandoneonspiel schon als Kind.
Omar Massa wurde in Buenos Aires geboren und lernte das Bandoneonspiel schon als Kind. Camila Berrio

Zwischen Südamerika und Spanien: Die Münchner Symphoniker und der Bandoneonist Omar Massa spielen ein Konzert, das immer wieder fasziniert.

Kritik von Klaus Kalchschmid

Die Temperatur beim Konzert der Münchner Symphoniker in der Isarphilharmonie stieg schon zu Beginn bis zum Siedepunkt, denn Maurice Ravels „Boléro“ ist bekanntlich eine einzige Steigerung, die am Ende geradezu explodiert. Das Orchester unter Leitung von Dyner Tafur-Diaz war da ganz bei sich und kostete jede neue Wendung und die Entfesselung am Ende aus.

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