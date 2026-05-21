Die Temperatur beim Konzert der Münchner Symphoniker in der Isarphilharmonie stieg schon zu Beginn bis zum Siedepunkt, denn Maurice Ravels „Boléro“ ist bekanntlich eine einzige Steigerung, die am Ende geradezu explodiert. Das Orchester unter Leitung von Dyner Tafur-Diaz war da ganz bei sich und kostete jede neue Wendung und die Entfesselung am Ende aus.