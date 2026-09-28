Bei seiner Kandidatur für Olympische Spiele kann München unter anderem auf das Erbe von 1972 zurückgreifen. Doch manche Spielstätten müssen moderniert, andere völlig neu gebaut werden. Eine Übersicht.

München geht für Deutschland ins Rennen um Olympische Spiele 2036, 2040 oder 2044. Damit wird der Ball ans Internationale Olympische Komitee (IOC) gespielt, das die Spiele vergibt. 2029 will es entscheiden, wo die Ausgabe 2036 stattfindet. Für München könnte es also schnell ernst werden. Welche Sportstätten sind heute schon Spiele-fit, welche sind geplant, welche müssten ertüchtigt werden – und welche sollen im Fall des Zuschlags lediglich temporär entstehen? Das Münchner Sportstättenkonzept im Olympia-Check.