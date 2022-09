Von Joachim Mölter

Den Terror-Anschlag bei Olympia 1972 hat Henning Bath fast von Anfang an erlebt, ein Freund vom Fernsehen hatte ihn in aller Früh aus dem Bett geklingelt: Er solle sofort ins Olympische Dorf, da passiere gerade was. Um kurz nach fünf Uhr war Bath, damals Pressechef des Dorfes, dann dort. Er hat noch die Leiche von Mosche Weinberg gesehen, dem erschossenen Ringer-Trainer der Israelis, den die Attentäter vor das Haus in der Connollystraße 31 gelegt hatten, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen: Freilassung von mehr als 300 Palästinensern aus israelischer Haft; auch Terroristen aus anderen Ländern standen auf der Liste.