Von Catherine Hoffmann

Fritz Mayrshofer ist Bäckermeister in Karlsfeld und beliefert exklusiv die Schnellimbisse, Restaurants und das Pressezentrum der Olympischen Spiele 1972 mit Semmeln. Dem erwarteten Andrang will er mit einem Fließbandofen Herr werden, der eigens von einer Münchner und einer französischen Spezialfirma entwickelt wird. 13 000 Semmeln in der Stunde spuckt die vollautomatische Brötchenanlage aus, die am 25. Juli der Presse vorgeführt wird.