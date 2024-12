Die Sanierung des Olympiaturms wird um etwa 15 Millionen Euro teurer als gedacht. Statt wie bisher veranschlagt 45,5 sollen die Arbeiten nun fast 61 Millionen Euro kosten. Beim zeitlichen Ablauf liegt die Überholung des Wahrzeichens im Olympiapark allerdings voll im Plan. Die Eröffnung des Atriums im Dezember 2025 und des gesamten Turms im Juni 2026 soll fristgerecht erfolgen. So steht es in der Vorlage des Wirtschaftsreferats zur Kostenerhöhung, die der Ausschuss am Dienstag nur gegen die Stimme der FDP genehmigt hat.