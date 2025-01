Protokoll von Barbara Hordych

Heike Henkel ist die bislang einzige Hochspringerin weltweit, die in drei aufeinanderfolgenden Jahren Europameisterin, Weltmeisterin und Olympiasiegerin wurde. Die Goldmedaille bei den Olympischen Sommerspielen 1992 in Barcelona war der Höhepunkt ihrer Sportkarriere – mit 2,07 Meter hielt sie lange den Weltrekord in der Halle. Heute ist die gebürtige Kielerin eine viel gefragte Sport-Speakerin. Das Interesse an ihrem Vortrag am 16. Januar im Bergson über ihren „Trainingsplan zur mentalen Stärke“ ist schon jetzt so groß, dass er in einen größeren Saal verlegt werden muss. Hier gibt sie vorab Einblicke in ihre psychologischen Strategien für mentale Stärke – im Hochsprung wie im Berufs- und Privatleben.