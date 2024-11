Am Anfang soll es nur ein Streit wegen eines Cricket-Spiels gewesen sein – am Ende dann eine blutige Auseinandersetzung mit Messern, Pistole, Schlagring und Baseballschläger. Soll. Denn was Amtsrichter Christian Gassner von den Geschädigten zu hören bekommt, ist lückenhaft, teils widersprüchlich – und die vier Angeklagten schweigen. Und doch soll das Schöffengericht darüber urteilen, was bei der Schlägerei im Oktober vergangenes Jahr im Olympiapark geschehen ist.

Der Notruf erreichte die Polizei am 21. Oktober gegen 15.20 Uhr: Schlägerei unterhalb der Olympia-Schwimmhalle, am Willi-Gebhardt-Ufer. „Als wir ankamen“, so erzählt ein Polizist, „lag eine Person bewusstlos auf dem Boden und blutete aus den Ohren.“ Bei der Befragung der Geschädigten habe sich ergeben, dass „dieselben Personen schon am Vortag miteinander zu tun gehabt hatten“.

Tatsächlich kennen sich die späteren Rivalen – vier junge Männer aus Afghanistan im Alter zwischen 18 und 20 Jahren sowie zwei jungen Männer aus Pakistan und ein Afghane – zum Teil aus einer gemeinsamen Wohngruppe. „Er war mein Freund, wir haben von einem Teller gegessen“, erzählt ein 20-jähriger Geschädigter und deutet auf einen der Angeklagten. Bis zum 20. Oktober 2023 zumindest. Da trafen beim Cricket World Cup Australien und Pakistan aufeinander – und Pakistan verlor. In der Folge soll die afghanische Fraktion die Pakistani wegen des verlorenen Spiels verhöhnt haben. Da wurde erstmals wegen einer Auseinandersetzung die Polizei gerufen.

Tags darauf soll der Afghane Fill P. (Name geändert), 18, die anderen drei zu einer Aussprache an den Olympiasee bestellt haben. „Ich wusste, reden gibt es bei denen nicht“, sagt einer der Geschädigten. Trotzdem sei er hingegangen und habe Fill P. zur Begrüßung die Hand gereicht. Dann habe er ein Messer gesehen und einen Schlagring an der Hand von P. Schließlich hätten drei der Angeklagten auf ihn eingeprügelt. Laut Staatsanwaltschaft sollen noch zwei weitere unbekannte junge Männer dabei gewesen sein, die eine Pistole und einen Baseballschläger schwangen. Einer der Zeugen erzählt auch noch, dass er via Sprachnachricht von Fill P. bedroht worden sei. „Wenn du die Anzeige nicht zurückziehst, werde ich dich töten“, soll er gesagt haben.

Am übelsten zugerichtet wurde ein junger Afghane, der sich mit den Pakistani angefreundet hatte. Er soll mit dem Griff der Pistole auf die Stirn und mit dem Baseballschläger auf den Hinterkopf geschlagen worden sein. Fill P. soll dann mit dem Schlagring in das Gesicht des Geschädigten geprügelt haben, sodass er bewusstlos zu Boden ging. Er erlitt Einblutungen im Gehirn, eine Gehirnerschütterung, offene Wunden und Prellungen. Er zog aus Angst vor den mutmaßlichen Tätern aus München weg.

Der vierte Angeklagte, so berichten alle Zeugen, habe nur schlichten wollen. Deshalb stellte das Gericht das Verfahren gegen ihn ein. Allerdings sitzt der 18-Jährige in anderer Sache in Untersuchungshaft. Er soll an einer Messerstecherei am Stachus beteiligt gewesen sein.

Verteidigerin Claudia Enghofer plädiert auf Beihilfe, ihr Mandant habe durch seine Anwesenheit indirekt einen unterstützenden Tatbeitrag geleistet, eine konkrete Handlung sei nicht nachweisbar. Ihre Kollegen fordern Freisprüche. Richter Gassner aber sieht eine Gruppentat und verurteilt Fill P. zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten sowie zusätzlich einer Woche Warnschussarrest. Die anderen beiden müssen für zwei Wochen in Arrest sowie zu sozialen Trainings-Kursen.