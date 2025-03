Die Zierkirschen im Olympiapark stehen in voller Blüte – entsprechend dicht war dort am Sonntag der Auflauf von Bewunderern und Ausflüglerinnen. Hanami heißt die japanische Tradition, im Frühjahr die in Blüte stehenden Kirschbäume zu feiern. In Deutschland ist die Begeisterung für die Farbexplosion der Zierkirschblüten längst angekommen. Im Olympiapark gab es am Wochenende noch eine weitere Tangente in das ostasiatische Land: In der kleinen Olympiahalle ging die GG Bavaria über die Bühne, eine Feier der Gaming-Kultur in allen Farben und Formen. Und so sah man unter den Kirschblüten bisweilen wunderbarst gewandete Cosplay-Fans - ein Wort aus dem Japanischen für Fans, die eine Figur aus einem Manga-Film durch ein Kostüm und ihr Verhalten möglichst originalgetreu darstellen.