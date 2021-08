Bei einem Auffahrunfall auf dem Helene-Mayer-Ring im Olympiapark ist ein 50 Jahre alter Mann am Freitagvormittag mit einer Unterschenkelfraktur, Schürfwunden am Unterarm und einer gespaltenen Oberlippe davongekommen. Er war mit einem Scooter ins Heck eines am linken Fahrbahnrand stehenden Autos gefahren, hatte dessen Heckscheibe durchschlagen und war auf die Straße gestürzt. Entgegen den Vorschriften trug er keinen Helm. Die 24 Jahre alte Pkw-Fahrerin blieb unverletzt, wurde aber verwarnt, weil sie an dieser Stelle nicht hätte stehen dürfen.