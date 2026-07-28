Es war vor einem Jahr eine geniale Idee, die einige Beteiligte eine „Win win win“-Situation nannten: Influencer , also Menschen, die ihr Geld damit verdienen, im Internet Produktempfehlungen auszusprechen, verhökerten diese Produkte, die ihnen der Hersteller freundlicherweise mal zur Empfehlung überlassen hatte, erstmals gemeinsam auf einem Flohmarkt. Und was sich sonst noch in der privaten Klamottenkiste dieser meist modeaffinen Trendsetter angesammelt hatte. Gut 5000 Follower kamen in die Olympiahalle, um zu kaufen, und natürlich auch um die Social-Media-Sternchen einmal persönlich und nicht über den Umweg des Internets mit Geld und Zuneigung zu bereichern. Win, win, win, kann man da nur sagen.

Momente für den Handy-Speicher: Beim ersten Influencer-Flohmarkt in der Olympiahalle konnten Follower ihre Social-Media-Lieblinge treffen, wie hier am Stand des Comedians Alessandro Capasso. Stephan Rumpf

Jedenfalls waren alle so happy, dass es „Treasure Hunt“, den Influencer-Flohmarkt, am 8. August ein zweites Mal gibt, und zwar in dem Rahmen, für den er erfunden wurde: dem Sommerfestival im Olympiapark. Er werde „noch größer, noch stylischer und noch unvergesslicher“, heißt es. Dafür sollen die Show- und Musikbühnen von Radio Charivari sorgen, Talkrunden zum Thema („Du bist die Nische!“) und 100 Influencer wie Mina, Janet Aben, Yana Linke, Miss Caterina C, Tobi Haas, Denise Jessica King oder Alina Rothbauer und Ilias Pappas, die man nun nicht unbedingt kennen muss, es sei denn, man hat die Kuppel-Show „Love is blind“ auf Netflix angeschaut.

Die Stars eines anderen Höhepunktes des Sommerfestivals im Olympiapark heißen eher Waldi, Rex, Fiffi oder Bella, die wenigsten von ihnen haben einen Tiktok-Account. Beliebt sind sie aber allemal, die Lieblinge auf kurzen Beinen, die zum Dackel Day heranwackeln oder sich tragen lassen. Sie sind sogar zahlreicher als die Influencer: 300 wurden schon einmal bei diesem Hundstag gezählt. Ob Langhaar, Rauhaar oder Zwerg – alle können es gemütlich angehen lassen beim Dackelspaziergang um 16 Uhr, oder den Wolf in sich wecken im Hindernisparcours und im Dackelrennen. Die Besitzer können sich über die interessanten Charaktere ihrer Hunde austauschen und Leckerli einkaufen, für die sich die Dackel mehr interessieren dürften als modische Accessoires (2. August, 11 bis 19 Uhr, Halbinsel).

Auf kurzen Beinen durch den Olympiapark spazieren: ein großes Ereignis beim „Dackel Day“. Robert Haas

Es soll 24 Tage lang etwas für alle bieten, das Sommerfestival. Am Hochufer des Olympiasees kann man in Riesenrad, Autoscooter und Speed-Karussell fahren (vergünstigte Familientage sind der 4., 11. und 18. August). Man kann in der Budenstraße shoppen oder an Imbiss-Ständen Langos, Spiralkartoffeln und andere Snacks essen. Unten, auf Pantons auf dem See schwimmend, lockt die „Bar du Soleil“ täglich ab 12 Uhr mit Sonnenstühlen, Drinks und Lounge-Sounds. Auf dem Dach der Kleinen Olympiahalle basteln und spielen Kinder und schauen beim Kasperletheater zu. Und im Theatron laufen jeden Abend Gratis-Konzerte.

„Ein Gang über das Sommerfestival bedeutet, jeden Tag in eine neue Erlebniswelt einzutauchen“, sagt die Gastgeberin Marion Schöne, Chefin des Olympiaparks. Zur Abwechslung gibt es das ganze Festival immer wieder andere Aktionstage und Themenwochenenden.

Los geht es mit „Bayern & Kultur“ (31. Juli bis 2. August): Bayerische Lebensart und Tradition werden gefeiert. Wie beim Oktoberfest gibt es am Sonntag einen Trachtenumzug durch den Park, auch die Prunk-Bier-Kutschen der Brauereien, Tanzgruppen und Bierköniginnen sind da. Es gibt einen Bauernmarkt und ein Handwerkerdorf. In der Bar du Soleil kann man sich Schafkopfen beibringen lassen (14 bis 16 Uhr).

Das Wochenende vom 7. bis 9. August steht unter dem Motto „Selfmade & Kunsthandwerk“: Schmuck, Keramik, Holz-Designartikel und mehr können nicht nur gekauft werden, man lernt in Do-it-Yourself-Kursen auch selbst filzen, töpfern, Parfüm herstellen und Badebomben bauen. Ein Höhepunkt dieses Wochenende ist auch das „Water Lantern Festival“: Am Abend werden nach Vorbild des thailändischen Lichterfestes Hunderte schwimmenden Laternen auf dem Olympiasee ausgesetzt (17 bis 22 Uhr). Ein anderes Lichtermeer erscheint am 12. August: das große Feuerwerk überm Olympiasee (bei Regen am 13. August).

Budenbummel und Riesenrad: Das Sommerfestival ist wie ein kleines Oktoberfest. Es gibt sogar einen Umzug mit den Prunkkutschen der Brauereien. Stephan Rumpf

Wo 1972 die Olympischen Spiele gefeiert wurden, geht man von 14. bis 16. August einer anderen Art von Sport nach: dem Zocken. Beim „Gaming & Kids“-Wochenende kann man an den modernsten Videospielkonsolen und auf großen Arcade-Geräten spielen, Roboter bauen lernen, einem Virtual-Reality-Escape-Room entkommen, aber ebenso klassische Brettspiele ausprobieren. Damit die jungen Leute auch lernen, wo danach die Pizzakartons hinkommen, gibt es zum Abschluss (16.8.) bei der Aktion „Clean-up München“ Tipps zur Abfallvermeidung.

Den Körper in Schwung und auch wieder zur Ruhe bringen, dazu verleitet das Wochenende „Body & Mind“ an (21. bis 23. August). Womöglich als Ausgleich dazu ist der 21. August übrigens der „Tag der Dichter“ (wobei auch Dichterinnen gemeint sein dürften): Es gibt Poetry-Slams und eine Schreibwerkstatt. Ansonsten werden weniger die grauen Zellen, als die Muskelmasse trainiert: Im Angebot sind Fitness-Lektionen, Baseball-Schnupperkurse, Tanz-Workshops und Kurse in High-Intensity Interval Training (HIIT), Running, Yoga und Pilates. Beim letzterem sind momentan vor allem die sogenannten „Reformer“-Geräte gefragt. Passenderweise stellt Cathy Hummels am 22. August ihr „Reformer Pilates Pop-up“ im Coubertin, dem Glaswürfel an der Olympiahalle, vor: mit einem „Slay“-Start „für richtig gute Vibes“, einem „Sweat“-Programm und „Sip“, also Ausklang mit „Kaffee, Matcha und guten Gesprächen“. Die „Cathylates“-Erfinderin, wer sie nicht kennt, ist von Beruf Influencerin und auch hier bei win, win, win gut dabei.

Sommerfestival im Olympiapark, Freitag, 31. Juli, bis Sonntag, 23. August, montags bis donnerstags, 12 bis 23 Uhr, freitags bis sonntags 11 bis 23 Uhr, tägliches Programm unter www.olympiapark.de