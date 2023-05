Ein Ensemble, das bald zum Weltkulturerbe gehören soll: der Olympiapark in München.

Münchens Olympialandschaft für die Spiele 1972 ist immer noch schön und äußerst beliebt. Viele Gebäude aber sind in die Jahre gekommen und müssen aufwendig saniert werden. Damit sich das lohnt, wird eines dringend gesucht: eine Vision für die nächsten 50 Jahre.

Von Heiner Effern

Zum fünfzigsten Geburtstag hat es der Olympiapark noch einmal so richtig krachen lassen, hat gezeigt was für eine Ausstrahlung Stadion, Zeltdach, Turm und das gesamte Ensemble besitzen. Doch nach der großen Party, den European Championships im letzten Sommer, folgen nun fünf mühsame Jahre für das Gelände. Das weltberühmte Zeltdach ist marode, die Technik im Stadion hat ihr maximales Lebensalter erreicht, das gleiche gilt für den Olympiaturm. Von Herbst 2023 bis ins Jahr 2028 werden nicht Sportler, sondern Handwerker das Bild des Parks prägen. Zwei Magneten müssen sogar vorübergehend schließen: Der Olympiaturm wird von Juni 2024 an für zwei Jahre gesperrt, das Stadion von Oktober 2025 bis Juni 2027. Für die Sanierung von Zeltdach, Turm und Stadion werden derzeit etwa 450 Millionen Euro angesetzt.