13. August 2019, 18:58 Uhr Olympiapark Autoknacker vergisst Ausweis

Die Polizei hat einen Autoknacker am vergangenen Samstag auf frischer Tat ertappt. Mehrere Boxen einer Tiefgarage am Olympiapark waren aufgebrochen worden. In einem BMW lag eine Tasche mit dem Ausweis eines 19-Jährigen. Während die Beamten die Anzeige aufnahmen, hörten sie Geräusche aus einer benachbarten Box. Der Täter war zurückgekehrt und wurde festgenommen.