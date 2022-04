"Disney in Concert" bringt bekannte Lieder aus 85 Jahren Filmgeschichte in die Olympiahalle: von "Aladdin" bis "Encanto".

Von Michelle Rigohrt

Ob "Unten im Meer", im Nimmer- oder Wunderland, oder dort, "wo noch niemand war". Disney ist für die wenigsten nur ein Song, eine Figur, ein Ort oder eine Geschichte. Für die meisten ist es die ganze Kindheit. Kein Wunder, dass im Publikum von "Disney in Concert" alle Generationen zusammenfinden. Zwei Jahre war die große Live-Produktion zur Stille verurteilt und das zu einer Zeit, in der wohl jeder den Zauber des Gründervaters Walt Disney benötigt hätte. Von 6. Mai an ist die Disney-in-Concert-Produktion "Dreams come true" nun endlich auf Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz; am Samstag, 28. Mai, macht sie Halt in der Olympiahalle München.

Die Darsteller proben erst kurz vor knapp. Etwa eine Woche vor dem Tour-Start werden die neun Sängerinnen und Sänger gemeinsam die Show durchspielen, die sich aus 85 Jahren Filmgeschichte zusammensetzt. Die Voraussetzung: Jeder Ton muss sitzen. "Wir sind alle sehr gut vorbereitet - jeder einzelne schaut, dass jedes Lied sitzt", erzählt die Musicaldarstellerin Elisabeth Hübert, die zum zweiten Mal Teil des Teams ist. Unter ihren Kolleginnen und Kollegen ist auch der Musicaldarsteller Anton Zetterholm. Er sagt: "Wir haben diese Reise gemeinsam begonnen, als wir 2009 in der TV-Castingshow ,Ich Tarzan, Du Jane!' teilgenommen haben und gewannen. Elisabeth bedeutet viel für mich und meine Karriere."

Musikalisch begleitet werden die Darsteller vom Hollywood-Sound-Orchestra

Ende Februar hielten die Darsteller die aktuellen Noten in der Hand, inklusive der Lieder, die durch die neu veröffentlichten Disneyfilmen zu der Ursprungsversion dazukamen: "Frozen 2" oder der heiß geliebte Film "Encanto" erweitern das Programm und auch die Anzahl der Rollen, in die das Ensemble schlüpfen muss. Das Gefühl sei ein ganz anderes, erzählt Hübert. Immerhin kann man sich nicht einfach nur auf einen Charakter konzentrieren und sich "einmal auf den Zug setzten und durch die Geschichte durchfahren". Die Lieder werden aus dem Zusammenhang gelöst. Ein Konzert eben, wie es der Name schon sagt. Ohne Schauspielerei, ohne Plot, ohne Dialoge. Das macht es schwierig, die Songs nicht einfach "nur" zu singen. Hübert setzt auf Vorbereitung. "Die Bühnenkostüme, die Videos aus den Filmen, die im Hintergrund laufen und das Orchester helfen auch dabei", sagt Zetterholm.

Musikalisch begleitet werden sie vom Hollywood-Sound-Orchestra. Als "großen Luxus" beschreibt Zetterholm die Zusammenarbeit mit den Musikern. Ein Live-Erlebnis in dieser Form sei heutzutage leider sehr selten geworden. "Man hat das Gefühl, von dem Orchester von der Bühne in den Zuschauerraum reingetragen zu werden", sagt Hübert, die sich besonders auf ihre Songs aus "Hercules" oder "Arielle" freut. Für Zetterholm sind es vor allem die Lieder von "Aladdin", dessen Rolle er bereits verkörperte. Auch "Coco" gehört zu seinen Lieblingen. "Jeder wächst mit Disney auf. In meiner Zeit waren es ,König der Löwen' oder ,Die Schöne und das Biest'. Bei meinen Eltern waren es ,Dornröschen' und ,Cinderella'. Und mein Kind hört nur noch ,Encanto'", sagt Zetterholm. Die Art der Lieder wächst mit der Zeit mit. So ist der Nummer-1-Hit "We don't talk about Bruno" eine Mischung aus R'n'B, Disney-Klassik und ein wenig Rap. Was genau die Disney-Lieder so besonders macht, können beide nicht wirklich in Worte fassen. Es ist eher das Gefühl, dass einem die Musik gibt. Als wäre man wieder ein Kind.

Disney in Concert: "Dreams come true", Sa., 28. Mai, 20 Uhr, Olympiahalle München, weitere Tour-Termine unter www.semmel.de