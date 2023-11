Von Allegra Knobloch

"Icon" - auf Deutsch Ikone, steht in Glitzersteinen auf Shirin Davids Jeans. Hinten natürlich. "Fotzig" in Form eines nicht weniger glitzernden BHs auf ihrer Brust. Ikonisch und fotzig ist der Auftritt in München auf ihrer ersten Arena-Tour allemal: Um Punkt 21 Uhr schwebt "die Main Bitch" an einem Seil hängend auf die Bühne und performt im schwarzen Latexanzug (nur eines von unzähligen Outfits) "Babsi Bars". Jede Bewegung, jeder Gesichtsausdruck, jedes Wort sitzt, genauso wie ihr Make-up - und das des Publikums. "München, ihr habt euch sehr hübsch gemacht", lobt Shirin aka Babsi ihre aufgestylten Fans.