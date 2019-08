9. August 2019, 18:52 Uhr Olympiadorf Kellnerin wehrt sich gegen Räuber

Zwei maskierte Männer haben eine Gaststätte im Olympiadorf überfallen, konnten kurz danach aber festgenommen werden. Nach Angaben der Polizei bedrohten die beiden Tatverdächtigen am Donnerstag gegen vier Uhr morgens eine 28-jährige Kellnerin in dem Lokal am Helene-Mayer-Ring mit einem Messer. Die Angestellte, die alleine war, gab den Männern ihren Geldbeutel, aus dem einer einige Scheine entnahm. Dann aber holte die Frau ein Pfefferspray hervor, das sie hinter dem Tresen deponiert hatte, und sprühte damit in Richtung der Männer. Das zeigte offenbar Wirkung: Die Maskierten flohen. Die 28-Jährige verständigte sofort die Polizei. Die Beamten fahndeten nach den Männern und konnten den 19- und den 20-Jährigen wenig später festnehmen. Sie werden nun dem Ermittlungsrichter vorgeführt.