Die geplante Linie U 9 soll Olympia in Fahrt bringen. Dadurch drohen jahrelange Baustellen schon von 2029 an, Schausteller schlagen Alarm. Vertrauliche Papiere zeigen, welche Folgen der U-Bahn-Bau für das Festgelände haben könnte.

Münchens Bewerbung für Olympische Sommerspiele könnte massive Auswirkungen auf das weltbekannte Oktoberfest haben. Denn die geplante U9 mit dem neuen Bahnhof Esperantoplatz könnte die Theresienwiese über Jahre hinaus in eine Großbaustelle verwandeln. Die U9 ist Teil des Münchner Olympiabewerbung, allerdings befindet sich das Großprojekt, das die Linien U3 und U6 entlasten soll, derzeit erst in der Vorplanung – eine Inbetriebnahme rechtzeitig zu möglichen Sommerspielen im Jahr 2036 gilt noch als unrealistisch.