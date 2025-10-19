Mitte der vergangenen Woche spielten sich in der Münchner Innenstadt ungewöhnliche Szenen ab. Auf dem Marienplatz, direkt vor dem Neuen Rathaus, dessen neugotische Fassade dank der Tourismuswerbung der Stadt und der so gut wie jedes Jahr dort zelebrierten Meisterfeiern des FC Bayern weithin bekannt ist, hatte der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband einen Stand aufgebaut, von dessen Zeltdach fünf aus Breznteig geformte, ineinander verschlungene Ringe baumelten.

An dem Stand wurde, zur besten Einkaufszeit, ein „Gastgeber-Olympia“ aufgeführt: Wirte und Wirtinnen aus der bayerischen Landeshauptstadt traten in den Disziplinen Masskrug-Stemmen, Kopfkissen-Beziehen und Brezn-Schlingen gegeneinander an. Die Idee war auf dem Oktoberfest geboren worden, aber durchaus ernst gemeint: Im Endspurt des Bürgervotums zu Münchens Olympiabewerbung sollte so für Ja-Stimmen geworben werden. Als Vorsitzende der Jury, die am Ende ein Sieger-Duo kürte, trat Verena Dietl (SPD) an, die Sportbürgermeisterin der Stadt.

Die Krüge hoch – so lange es geht: Münchens Sport-Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) und Wiesnwirt Christian Schottenhamel bei der Olympia-Werbung. (Foto: Catherina Hess)

Im Rest der Republik mag man schmunzeln über derlei überschäumende Folklore. Für München aber geht es in diesen Tagen tatsächlich um einiges. „Sind Sie dafür, dass sich die Landeshauptstadt München um Olympische und Paralympische Sommerspiele bewirbt, die entweder im Jahr 2036, 2040 oder 2044 stattfinden?“, so lautete die Frage auf den Unterlagen, die seit Anfang Oktober an alle Wahlberechtigten verschickt wurden und zu der am 26. Oktober ein Bürgerentscheid stattfindet.

Initiiert hat diesen der Stadtrat. Ihm geht es darum, den Olympia-Vorstoß abzusichern. Damit sich möglichst viele Menschen an dem Votum beteiligen, wurden den Anschreiben gleich Briefwahlunterlagen beigelegt. Wer seine Stimme abgeben will, muss sich damit am Stichtag nicht bis 18 Uhr in ein Wahllokal bemühen. Das Ja oder Nein kann bequem per Post übermittelt werden, portofrei.

Damit möglichst viele zustimmen, wurden die Argumente, die für eine Bewerbung sprechen, nicht nur auf drei DIN-A4-Seiten in großer schwarzer Schrift auf grauem Recyclingpapier aufgeführt. Im Umschlag lag auch ein bunter Flyer, der die Überschrift trug „Miteinander Großes schaffen!“ und in dem das Referat für Bildung und Sport die Vorteile plakativ mit Statistiken und Bildern ein zweites Mal herausstellte.

Gegner der Bewerbung witterten darin eine unzulässige Beeinflussung, scheiterten mit ihren Einsprüchen in den ersten juristischen Instanzen aber ebenso wie mit ihrem Protest gegen ein Fotofass, das auf dem diesjährigen Oktoberfest vor der Olympia-Achterbahn postiert worden war und in dem jeder, der es wollte, seine Vorfreude auf Sommerspiele dokumentieren konnte. Politische Werbung ist auf dem größten Volksfest der Welt an sich verboten. Das Fass aber wurde nicht als solche eingestuft.

Zwei Männer in einem Fass mit Herz: Oberbürgermeister Dieter Reiter (re.) und Wirtschaftsreferent Christian Scharpf (beide SPD) stellen auf dem Oktoberfest ihre Olympiabegeisterung aus. (Foto: Catherina Hess)

Der Streit darüber aber zeigt, wie entschlossen die Lager sich gegenüberstehen. Bis ins Kleinste wird im Moment über eine große Frage gestritten: Wäre es gut, nach 1972 wieder einmal Olympiagastgeber zu sein? Damals haben die Spiele der Stadt gutgetan. Täte ihr ein solcher Push jetzt nicht wieder gut? Die Mehrheit im Rathaus sieht das so. Die Fraktionen der SPD, der CSU und auch der Grünen befürworten eine Bewerbung. Auch die CSU-geführte Landesregierung steht dahinter.

Doch es gibt auch Kritiker. Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) hat früh begonnen, ein weinendes Münchner Kindl zu plakatieren, dem Goldmedaillen wie Bleigewichte um den Hals hängen. Der Slogan dazu: „NÖlympia“. Inzwischen ist ein neues Motiv hinzugekommen: Ein Bonze des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), der mit Zigarre im Mund und Geldscheinen in den Händen an einem netzbestrumpften Münchner Kindl vorbeigeht, das bang an einer Hausecke lehnt. Der Slogan dazu: „Wer schafft hier an?“

Die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) begründet ihre Nein-Aufforderung öffentlich so: „Wir lehnen Großevents ab, die unsere Kasse plündern und die Preise steigen lassen.“ Als prominentester Nein-Sager hat sich Ludwig Hartmann hervorgetan. Der Grünen-Politiker ist Vizepräsident des Bayerischen Landtags und hat die Seinen in ein Dilemma gestürzt. Wofür ist die Partei, die in München bei den jüngsten Wahlen auffallend gute Ergebnisse holte, denn jetzt – für oder gegen Spiele? Die Antwort ist: Es gibt keine einheitliche Linie.

Münchens jüngste Olympia-Erfahrungen sind mies. Bei der Vergabe der Winterspiele 2018 unterlag die Stadt dem Konkurrenten Pyeongchang in Südkorea mit 25 zu 63 Stimmen. Das war ein krachendes Nein vom IOC. Die Idee, für 2022 erneut ins Rennen um die Winterspiele zu gehen, wurde durch Bürgerentscheide zunichtegemacht. Weder in München noch in den Alpenregionen fand sich damals eine Mehrheit dafür. Das war ein krachendes Nein der Bevölkerung.

Wie es diesmal kommt? Eine Umfrage des Deutschen Olympischen Sportbundes unter Briefwählern, die gegen den DOSB-Willen öffentlich wurde, weist eine Zustimmung im Zweidrittel-Bereich aus. Aber gewiss sollte das niemanden stimmen. Wie beim Sport kann der Schlussspurt entscheidend sein.

Neben München haben auch Hamburg, Berlin und die Region Rhein-Ruhr beim DOSB Olympia-Ambitionen hinterlegt. In München wird die Bevölkerung nun als Erstes gefragt. Bei einer überwältigenden Zustimmung kann das ein Vorteil sein: Dann sind die Mitbewerber distanziert. Floppt die Abstimmung in München, stellt sich die Frage, wie gewagt die Bürgervoten andernorts sind – und ob Deutschland die Olympia-Idee nicht ganz beerdigen sollte. Die Entscheidung, wohin die Spiele 2036, 2040 und 2044 gehen, liegt beim IOC. Wann und wie diese fällt, ist unklar.

Sollte München tatsächlich zum Zug kommen, versprechen die Initiatoren Spiele, die auf dem Erbe von 1972 aufbauen. Die meisten Sportstätten von damals sind noch vorhanden, was fehlt, soll temporär hinzugebaut werden. Als optische Highlights angekündigt werden: Beachvolleyball auf der Theresienwiese, Dressurreiten vor Schloss Nymphenburg, Vielseitigkeitsreiten im Englischen Garten, Freiwasserschwimmen im Starnberger See.

„Bessere Bilder gibt es gar nicht“, hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bei der Vorstellung des Konzeptes versprochen, mit dem München im Vergleich zu den Bewerbern ebenfalls als Erstes dran war. Vorgelegt wurde zudem auch gleich noch ein detaillierter Plan, welche Verkehrsmittel wie ausgebaut werden sollen, um die Wettkampfstätten und das Olympische Dorf zu verbinden, das im Nordosten der Stadt auf einer Fläche entstehen könnte, die ohnehin entwickelt werden soll.

Inzwischen ist noch eine Studie der Technischen Universität (TU) München hinzugekommen, die akribisch jede Maßnahme durchleuchtet, die für Olympia angedacht ist. Zieht man die Folklore ab, ist es eine ziemliche Streber-Bewerbung, die München da vorgelegt hat. Aber ob das reicht?