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Bewerbung um SommerspieleVor der Olympia-Entscheidung: Warum der einstige Favorit München nervös ist

Lesezeit: 4 Min.

Die European Championships in München waren ein großer Erfolg. Nun hoffen viele in der Stadt auf Olympische Spiele.
Die European Championships in München waren ein großer Erfolg. Nun hoffen viele in der Stadt auf Olympische Spiele.
Foto: IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Ein gutes Konzept, hohe Zustimmungswerte: Lange sah es so aus, als stünde die bayerische Landeshauptstadt im Vergleich mit den nationalen Bewerbern am besten da. Doch Köln hat erstaunlich aufgeholt.

Von Joachim Mölter

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Dass der Wind sich gedreht hat im Rennen um die deutsche Olympiabewerbung, hatte das Münchner Organisationsteam gespürt, lange bevor die Evaluierungskommission des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) am Dienstag ihren Abschlussbericht präsentierte: In dem wurde Münchens Bewerbungskonzept zwar mit den meisten Punkten bewertet: 87 von 100 möglichen. Aber der Abstand zu Köln-Rhein-Ruhr betrug nur zwei Zähler. Das am schlechtesten eingestufte Berlin (74 Punkte) zog seine Kandidatur nach der Veröffentlichung des Berichts zurück.

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:Eine neue Olympiastadt für München – das sind die Pläne

Noch hat die Stadt den Zuschlag nicht, aber wenn München ins Rennen um Olympische Sommerspiele geschickt wird, soll es schnell gehen: Unterlagen zeigen, wo und wie Unterkünfte für 16 000 Athleten entstehen könnten.

SZ PlusVon Sebastian Krass

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