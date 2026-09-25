Ein gutes Konzept, hohe Zustimmungswerte: Lange sah es so aus, als stünde die bayerische Landeshauptstadt im Vergleich mit den nationalen Bewerbern am besten da. Doch Köln hat erstaunlich aufgeholt.

Dass der Wind sich gedreht hat im Rennen um die deutsche Olympiabewerbung, hatte das Münchner Organisationsteam gespürt, lange bevor die Evaluierungskommission des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) am Dienstag ihren Abschlussbericht präsentierte: In dem wurde Münchens Bewerbungskonzept zwar mit den meisten Punkten bewertet: 87 von 100 möglichen. Aber der Abstand zu Köln-Rhein-Ruhr betrug nur zwei Zähler. Das am schlechtesten eingestufte Berlin (74 Punkte) zog seine Kandidatur nach der Veröffentlichung des Berichts zurück.