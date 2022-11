Von Anita Naujokat

Ihr "halbes Leben", sagt Bärbel Teske, verbinde sie mit dem Olympia-Einkaufszentrum (OEZ). Jetzt, da sie das gefragt worden sei, sei ihr das erst richtig bewusst geworden. In der Mitte der Mall mit ihren mehr als 130 Geschäften im Norden Münchens, einem der größten und ältesten Einkaufszentren in Deutschland, das vor 50 Jahren zu den Olympischen Spielen Eröffnung feierte, geht es an diesem Werktag geschäftig zu. Das Auge muss sich erst an all die Flanierenden oder Vorbeieilenden zwischen glitzernden Schaufenstern und Fassaden gewöhnen.

Für Bärbel Teske, die seit 1964 in der Nähe lebt, liegt der Reiz weniger im Einkaufen. "Das Spannende ist, was und wie sich alles entwickelt hat", sagt sie. Die U-Bahnen, die Straßen, das OEZ. "Lebensrhythmus" nennt sie das Ergebnis und "Lebensqualität". Und natürlich müsse man zum Einkaufen nicht mehr in die Innenstadt fahren.

"Mein halbes Leben", das könnte auch Remzi Sulejmanović sagen. Der 84-Jährige sitzt mit Blick auf die Hanauer Straße draußen im Café am Haupteingang des Centers. Auch er hat das OEZ fast von Anfang an erlebt, ist 1973 hergezogen. Sein Eindruck: "Modern" sei es geworden. "Aber ich habe mich daran gewöhnt." Er erzählt, dass es früher darin Banken gegeben habe - und einen Sexshop. "Wir waren damals jung und neugierig", sagt er und lacht. Sein Blick geht auf die Gedenkstätte genau gegenüber, auf der anderen Seite der Hanauer Straße, die an die neun am 22. Juli 2016 am und im OEZ ermordeten meist jungen Menschen des rassistischen Anschlags eines 18-Jährigen erinnert, der sich zuletzt selbst erschoss. An diesem Mittag bleibt niemand dort stehen.

Es hat eine ganze Zeit gedauert, bis die Leute wieder gekommen sind

Begonnen hatte der Anschlag in der McDonald's-Filiale unweit der Gedenkstätte und sich dann im Olympia-Einkaufszentrum fortgesetzt. "Ja", sagt Sulejmanović gedankenverloren, "eine halbe Stunde vor dem Attentat habe ich noch hier gesessen und Kaffee getrunken". Das rechtsextremistische Attentat hallt bis heute auch im OEZ nach. Es habe eine ganze Zeit gedauert, bis die Leute wieder gekommen seien, sagt Center-Manager Torsten Keller. "Auch bis heute sind wir noch nicht auf dem Stand der Besucheranzahl wie vor dem Anschlag." Die Umsätze seien aber zumindest vergleichbar mit denen aus Vor-Corona-Zeiten.

"Es ist ein einschneidendes Erlebnis, das vergisst man nicht." Für Kunden und Personal. Auch wenn die meisten gelernt hätten, es für sich einzuordnen, sagt Keller. Die Verkäuferin eines Fachgeschäfts berichtet von einer Kollegin, die an diesem Tag hinausgerannt und nie wiedergekommen sei.

Keller hat das Attentat nicht persönlich erlebt. Er leitet erst seit 1. Juni dieses Jahres das Einkaufszentrum - als sechster Manager in der Geschichte des OEZ mit täglich 33 000 Kunden im Schnitt, darunter etwa 60 Prozent Stammkundschaft.

Die einen wollen nur schnell bedient werden, die anderen setzen sich auch gerne einmal hin.

Mit seinen gewaltigen Ausmaßen und eher funktionaler Architektur dominiert das Zentrum die Nachbarschaft.

In der Corona-Krise seien nach den Lockdowns zuerst die jungen Menschen zurückgekommen, berichtet nicht nur er. Gerade für sie ist das OEZ weit mehr als nur eine Einkaufsmeile. So wie für die beiden 14-Jährigen aus Moosach und Fürstenfeldbruck, die es sich in einer der Sitzecken gemütlich gemacht haben. Zwei- bis dreimal in der Woche seien sie da. Mit dem Center verbinden sie einen Chillort, Treffpunkt, Shoppen, Zeitvertreib. "Wenn man an Moosach denkt, denkt man auch ans OEZ, wo viele Menschen sind und man sich oft mit Freunden trifft", sagt der junge Mann aus Fürstenfeldbruck.

Doch wie steht es um das Überleben eines Traditionshauses, wenn schon die Großen in die Knie gehen? Die Karstadt-Filiale ist schon geschlossen. Galeria Karstadt Kaufhof hat jüngst Insolvenz angemeldet, ob der Galeria-Ableger im OEZ zumacht, ist noch offen. Gespräche darüber habe es noch nicht gegeben, sagt Keller. Das weit jüngere Zentrum "Mona" in unmittelbarer Nähe hat sich nach anfänglicher Euphorie und aufgegebenen Geschäften auf zwei große Ankermieter und Ärzte kapriziert. Das "Evers" im Münchner Nordwesten im Stadtbezirk Allach-Untermenzing kämpft, verbunden mit juristischen Auseinandersetzungen, noch immer mit hohem Leerstand.

"Echten Leerstand gibt es im OEZ nicht", sagt Keller. Den Vorteil für das Center sieht Keller darin, ein Nahversorgungszentrum zu sein, durch Branchen wie Mode oder den Apple-Store aber auch überregionale Bedeutung zu haben. Es sei bei potenziellen Mietern weiter gefragt, auch wenn sich auf dem Markt vieles verändert habe - von der Planbarkeit über die Konzepte bis hin zu Rahmenbedingungen. Ja, Mieter seien vorsichtiger geworden, in diesen Zeiten längerfristige Verträge abzuschließen. Viele strebten eher drei bis fünf Jahre an, doch das gelte nicht für alle Branchen, etwa Lebensmittel. Dort seien die Investitionen zur Einrichtung so hoch, dass sie sich erst bei längeren Laufzeiten amortisierten.

Ein Burger-Brater braucht eine ganz andere Technik als ein Zigarettengeschäft

Anschaulich ist das geradezu hinter den Fenstern des Besprechungszimmers im Center-Management im ersten Stock zu beobachten. Dort ist eine Großabluftanlage eines neuen Mieters entstanden, bei der man gar nicht wissen will, was so etwas kostet. Handwerker legen gerade letzte Hand an den Verkleidungen und Verschalungen an. Gebaut für die Filiale einer österreichischen Burger-Kette, die in einem ehemaligen E-Zigarettengeschäft Mitte November eröffnet. Und als Braterei dafür eine ganz andere Technik benötigt.

Trotz neuer Krisen, wie der hohen Inflation, gestiegener Energiepreise und Lebenshaltungskosten, der wachsenden Konkurrenz durch den Online-Handel, allgegenwärtigen Personalmangels glaube er fest an die Zukunft des OEZ. Wobei letzteres derzeit ein "Mega-Thema" im Center sei, was auch an Schildern über reduzierte Öffnungszeiten an manchen Geschäften zu sehen ist. Wichtig seien deshalb neue Konzepte, das Angebot an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen, Trends auch im Ausland zu erkennen, den Nerv der Zeit zu treffen. "Handel ist Wandel", sagt Keller. "Es ist eine Kunst, ihn treffgenau zu wissen." Zwar gebe es wie vor 20 Jahren kein Kundenparlament mehr, aber man sei über Befragungen und die sozialen Medien im Austausch. An den Umsatzberichten der Mieterinnen und Mieter an das OEZ lasse sich überdies frühzeitig ablesen, welche Branchen tragfähig seien und funktionierten und wo sich noch mehr oder anderes machen lasse.

So soll das gastronomische Angebot qualitativ angepasst und verfeinert werden, bei kontinuierlich mehr Auswahl. Konkret sei ein indisches Konzept im kommenden Jahr geplant. Wer nur etwas schnell in der Hand haben wolle, soll ebenso bedient werden wie jemand, der im Restaurant sitzen will. Für zukunftsfähig hält Keller auch ein Weiterwachsen der Mischung unterschiedlicher Angebote auch aus dem öffentlichen Leben, wie derzeit das Impfzentrum, damit Kunden alles an einem Ort erledigen könnten. Seit geraumer Zeit bietet das OEZ schon eine "Digital Mall" an. Mit ihr können Kunden online zu Hause nach Produkten stöbern.

Als es 1972 eröffnet wurde, hatte das OEZ schon Platz für 3000 Autos.

Wiewohl das OEZ, errichtet nach dem Vorbild amerikanischer Shopping-Malls, schon von Beginn an seiner Zeit mit einem kostenlosen Kindergarten, einer Jugendbibliothek, Ruhezonen unter Palmen und Platz für 3000 Autos voraus war. Die Stadt sah es als Entlastung der "überforderten Innenstadt" an, später befürchtete man, dass das Center am Stadtrand in Moosach Kaufkraft abziehe. Seinerzeit galt es als das größte überdachte und voll klimatisierte Unternehmen dieser Art in Europa, mit einem Einzugsgebiet größer als das der Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen zusammen. Gemanagt wird es seit 42 Jahren von der ECE. Das 1965 von Versandhauspionier Werner Otto gegründete Unternehmen gehört zur Otto-Gruppe und ist noch heute großteils in Familienhand.

In der eher dünnen Jubiläumsbroschüre zum 50. wünschen sich die ehemaligen Stadtbezirksvertreterinnen Hannelore Schrimpf und Veronika Lindner noch mehr Veranstaltungen und Kultur wie etwa Konzerte in den Hallen. Ob dafür auch noch Raum sein wird, wird der Markt zeigen.