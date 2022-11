Von Anita Naujokat

Ihr "halbes Leben", sagt Bärbel Teske, verbinde sie mit dem Olympia-Einkaufszentrum (OEZ). Jetzt, da sie das gefragt worden sei, sei ihr das erst richtig bewusst geworden. In der Mitte der Mall mit ihren mehr als 130 Geschäften im Norden Münchens, einem der größten und ältesten Einkaufszentren in Deutschland, das vor 50 Jahren zu den Olympischen Spielen Eröffnung feierte, geht es an diesem Werktag geschäftig zu. Das Auge muss sich erst an all die Flanierenden oder Vorbeieilenden zwischen glitzernden Schaufenstern und Fassaden gewöhnen.