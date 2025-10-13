Olympische Sommerspiele können sich für die Münchnerinnen und Münchner richtig lohnen, aber auch ein empfindlicher Verlust ist möglich. Das geht aus einer wissenschaftlichen Studie im Auftrag der Stadt hervor. Die Analyse verschiedener Szenarien weist „ein Potenzial von bis zu niedrigen zweistelligen Milliardenwerten auf, während im negativen Fall ein Verlust im einstelligen Milliardenbereich möglich ist“, heißt es in der Zusammenfassung.

Die Stadt bewirbt sich mit einem Konzept, das von weitgehend vorhandenen Sportstätten ausgeht. Was nicht dauerhaft benötigt wird, soll temporär gebaut werden. Dazu sollen Investitionen in Infrastruktur, Verkehr und Wohnungen dem Bedarf für die Zeit danach entsprechen. Es wird also nur gebaut, was ohnehin benötigt wird. Nur viel schneller. In diesem Sinne argumentieren die Olympiabefürworter. Der Studie ist die Einhaltung dieses Versprechens zugrunde gelegt.

Untersucht werden 18 konkrete Projekte, mit denen sich die Stadt bewirbt. Fünf davon betreffen Sportstätten, zehn Verkehr sowie Infrastruktur und drei die Stadtgestaltung. Als Termin für die Sommerspiele wird das Jahr 2040 angesetzt. In unterschiedlichen Szenarien wird nun beleuchtet, welchen Mehrwert Sommerspiele bringen könnten. Besonderes Augenmerk wurde darauf gelegt, wie sich eine Beschleunigung der 18 Projekte durch einen Zuschlag auswirken würde.

Dafür wird als Rechengrundlage unterstellt, dass mit dem Zuschlag die Investitionen sofort 2025 beginnen würden. Diese Zahlen vergleicht die Studie mit einem verzögerten Start in zehn Jahren, 25 Jahren oder 40 Jahren jeweils ohne den „Boost“ durch Olympische Spiele. In den Szenarien ist jedes Mal eine Variante mit einem Maximal- und einem Minimalwert angegeben. Grundsätzlich gilt: Je eher mit Investitionen begonnen wird, desto größer der Mehrwert auf Dauer. In der Spitze könnte der Mehrwert 50 Jahre nach den Spielen 17,3 Milliarden Euro betragen. Im schlechtesten Fall steht ein Minus von knapp vier Milliarden Euro zu Buche.

Die Studie wurde in nur sechs Wochen von MCube Consulting erstellt, einer Tochter von MCube. Diese Plattform wirbt damit, führende Mobilitätsexperten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft zusammenzubringen, um die Verkehrswende voranzutreiben. Geleitet wird sie von der Technischen Universität (TU) München. Die Wissenschaftler ließen in die Studie Interviews mit Experten, andere Untersuchungen und Erfahrungen hauptsächlich aus den Sommerspielen in Paris und London einfließen.

Doch die Wissenschaftler geben den Verantwortlichen auch eine Mahnung mit auf den Weg. Ein Mehrwert für die Gesellschaft werde wahrscheinlicher, wenn die Stadt „Risiken aktiv managt, auf bestehende oder temporäre Sportstätten setzt und den Fokus auf nachhaltige Infrastruktur“ setzt. Sie verweisen auf die Unsicherheit von Faktoren wie Nachfrage-Entwicklung, Baukosten und Auslastung der Infrastruktur. Möglicherweise auch deshalb beginnt die Zusammenfassung der Studie mit diesem Satz. „Die Ergebnisse zeigen, dass der gesamtwirtschaftliche Mehrwert sowohl positiv als auch negativ ausfallen kann.“