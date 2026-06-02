Mit der Absage Hamburgs an eine Olympia-Bewerbung stehen die Chancen Münchens auf einen Zuschlag noch mal besser. Sollte dieser dennoch ausbleiben, gäbe es jedoch viele alternative Möglichkeiten, findet unser Autor.

Als Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) jüngst per Social Media verkündete, er bedaure die Ablehnung der Hamburger von Olympischen Sommerspielen, haben sie sich da oben im Norden bestimmt jedes Wort zu Herzen genommen. Vielleicht haben sie sich gedacht, „ach, wat för en netten Jung“, und sich vorgestellt, wie er danach ob seines ganzen Bedauerns ein paar Tränchen des Mitleids verdrückt hat.