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Olympia in MünchenStehausschank-Hopping statt Hürdenlauf

Lesezeit: 1 Min.

In München hoffen viele auf einen Zuschlag zur Austragung Olympischer Sommerspiele bis 2044. Falls das nichts wird, könnte man sich auch auf sehr spezifische Disziplinen berufen.
In München hoffen viele auf einen Zuschlag zur Austragung Olympischer Sommerspiele bis 2044. Falls das nichts wird, könnte man sich auch auf sehr spezifische Disziplinen berufen. IMAGO

Mit der Absage Hamburgs an eine Olympia-Bewerbung stehen die Chancen Münchens auf einen Zuschlag noch mal besser. Sollte dieser dennoch ausbleiben, gäbe es jedoch viele alternative Möglichkeiten, findet unser Autor.

Glosse von Andreas Schubert

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Als Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) jüngst per Social Media verkündete, er bedaure die Ablehnung der Hamburger von Olympischen Sommerspielen, haben sie sich da oben im Norden bestimmt jedes Wort zu Herzen genommen. Vielleicht haben sie sich gedacht, „ach, wat för en netten Jung“, und sich vorgestellt, wie er danach ob seines ganzen Bedauerns ein paar Tränchen des Mitleids verdrückt hat.

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Die Hamburger stimmen gegen eine Bewerbung ihrer Stadt für das Sport-Großereignis. Was das für München bedeutet und warum weder Triumphgeheul noch Schadenfreude zu hören sind.

Von Joachim Mölter

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