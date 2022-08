Von Roman Deininger und Uwe Ritzer

Die Stimmung in Israel kippt in wenigen Stunden. Am Morgen des 6. September 1972, als das ganze Ausmaß des Massakers von Fürstenfeldbruck erkennbar ist, sind es israelische Medien und einzelne Politiker, die wütend auf die Deutschen schimpfen. Ministerpräsidentin Golda Meir hält sich zunächst zurück. Sie telefoniert mit Bundeskanzler Willy Brandt, der ihr zum Tod der elf israelischen Olympioniken derart mitfühlend kondoliert, dass die Regierungschefin anschließend ihre Leute zur Mäßigung mahnt. Sie schickt sogar einen Brief nach Bonn. "Wir wissen zu schätzen, was Ihre Regierung in einem verzweifelten Versuch unternommen hat, um das Leben unserer Sportler zu retten, ohne der brutalen Einschüchterung nachzugeben", schreibt sie an Brandt.