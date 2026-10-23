Der Spirit, den das neue olympische Zweckbündnis ausstrahlt – manche sprechen bereits von einer „Bromance“ –, ist ansteckend, mitreißend und vermittelt echte Tatkraft. Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause von den Grünen und CSU -Ministerpräsident Markus Söder versuchen bei jeder Gelegenheit, diesen Eindruck zu verstärken: Freistaat und Landeshauptstadt ziehen an einem Strang, um die infrastrukturellen Voraussetzungen für Olympische Sommerspiele in München zu schaffen. Und zwar für die frühestmögliche Variante bereits in zehn Jahren.

Dass das neue schwarz-grüne Duo bei einem entscheidenden Vorhaben – der zweiten Stammstrecke – jedoch vage bis zur Unkenntlichkeit bleibt, ist für Münchens Olympiabewerbung absolut fahrlässig. Schlimmstenfalls könnte die Bewerbung sogar frühzeitig daran scheitern.

Man könne sich darauf verlassen, dass die Bayerische Staatsregierung sich „mit aller Kraft erfolgreich“ dafür einsetzen werde, dass „sämtliche Infrastrukturmaßnahmen“ für die Austragung Olympischer Sommerspiele fertiggestellt werden, lässt indes der Ministerpräsident verbreiten. OB Krause zeigt sich ebenso „zuversichtlich“, dass alle notwendigen Maßnahmen „rechtzeitig“ umgesetzt werden. Auch die zweite Stammstrecke. Für Spiele im Jahr 2036.

Zur Wahrheit gehört aber, dass die Deutsche Bahn (DB) nach wie vor den Winter 2035 als frühestmöglichen Termin der Inbetriebnahme der zweiten Stammstrecke anpeilt. Und das auch nur, wenn notwendige Beschleunigungsmaßnahmen beim Bau der Röhre unter der Münchner Innenstadt greifen, wenn es zu keinen unvorhergesehenen Einschränkungen und Verzögerungen kommt. Was bei einem laufenden Projekt dieser Größenordnung nahezu ausgeschlossen ist. Hinzu kommt, dass das neue Empfangsgebäude des Hauptbahnhofs erst drei bis vier Jahre nach der Inbetriebnahme der zweiten Stammstrecke fertig werden soll.

Olympische Sommerspiele in München können ein großartiges Zukunftsversprechen sein. Sie bieten die Chance, dass die Entwicklung der Stadt in vielen Bereichen massiv beschleunigt wird. Wie einst die Spiele im Jahr 1972 die Landeshauptstadt – und den Freistaat – binnen weniger Jahre in die Moderne katapultiert haben. Und von denen die Stadt bis in die Gegenwart profitiert: Mit Infrastrukturvorhaben wie der Münchner U- und S-Bahn, die rechtzeitig fertig wurden. Dem olympischen Dorf. Großartigen Sportstätten.

Darauf zu wetten, dass ausgerechnet die zweite Stammstrecke, die bereits vor einem Jahrzehnt hätte in Betrieb gehen sollen, vor Olympischen Sommerspielen im Jahr 2036 fertig wird, ist dagegen eine hochriskante Wette. Und genau diese unbequeme Wahrheit müsste das neue Duo Krause-Söder auch aussprechen: Ohne eine zweite Röhre, durch die in zehn Jahren S-Bahnen fahren, wird es keine Olympischen Sommerspiele in München geben.