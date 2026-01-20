Zum Hauptinhalt springen

Münchnerin für Südafrika bei den Winterspielen„Uns kennen wirklich alle“

Lesezeit: 6 Min.

Lara Markthaler am Rindermarkt in München.
Lara Markthaler am Rindermarkt in München. (Foto: Johannes Simon)

Lara Markthaler aus München tritt bei Olympia für Südafrika an. Über das Leben als Familienhoffnung, 180 Tage pro Jahr auf Skiern und warum sie nicht für Deutschland startet.

Von Thomas Becker

Wo trifft man sich in München mit einer für Südafrika startenden Slalomläuferin? Na, in der Bar Alpina im Sporthaus Schuster natürlich. Schließlich wird es im Gespräch gleich um hochalpinen Leistungssport gehen, um die bevorstehenden Olympischen Winterspiele in Cortina d‘Ampezzo, und da ist das traditionsreiche Sporthaus am Rindermarkt schon die passende Adresse. Gut, die Bar des Cortiina Hotels in der Ledererstraße wäre auch nicht schlecht gewesen, aber zum Schuster hat Team Südafrika halt nochmal mehr Bezug: „Ich hab’ hier jahrelang die Kataloge gemacht“, erzählt Christian Markthaler, und schon ist man mittendrin in der Geschichte einer Familie, die mit sportverrückt nur unzureichend beschrieben ist und die am 15. Februar, dem 19. Geburtstag von Markthalers Tochter Lara, beim olympischen Riesenslalom in Cortina einen neuen sportiven Höhepunkt erreichen wird.

Zur SZ-Startseite

Für jedes Tor ein Schnitzel vom Nachbarwirt
:„Harry Kanes Arzt hat noch nie Bedenken geäußert“

Wenn der Stürmer ein Tor schießt, liefert ihm anschließend Stefan Kastner vom Waldgasthof Buchenhain ein Schnitzel. Wer ihm an der Tür öffnet, bei welchen Toren es nichts gibt und welche Bayernspieler noch Schnitzel von ihm essen.

SZ PlusInterview von Astrid Becker

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite