Am 4. September 1972, vor genau 50 Jahren, erleben München und die Welt den letzten Tag der heiteren Olympischen Spiele in der Stadt. Autogrammjäger spazieren ungehindert ins Olympische Dorf, US-Schwimmer Mark Spitz holt seine siebte Goldmedaille - ein für viele Jahre uneinholbarer Rekord. Und die bis dahin weitgehend unbekannte 16-jährige Hochspringerin Ulrike Meyfarth euphorisiert die Zuschauer mit ihrem Goldsprung. Am Abend lächelt sie verschmitzt im deutschen Fernsehen.

Auch das israelische Olympia-Team macht sich einen schönen Abend. Nach einer Musical-Vorstellung im Deutschen Theater entstehen Fotos mit Hauptdarsteller Shmuel Rodensky. Sie zeigen die Athleten und Athletinnen fröhlich, ja ausgelassen. Blickt man heute auf sie, sind es Bilder, die bewegen. Denn nur wenige Stunden später setzen palästinensische Terroristen aller Unbeschwertheit ein jähes Ende. In der Nacht auf den 5. September dringen sie ins Quartier der Israelis ein und nehmen mehrere Geiseln - nicht einmal 24 Stunden später werden elf israelische Teammitglieder und ein bayerischer Polizist tot sein.

Es ist ein Ereignis, das erschüttert - und bis heute nachwirkt. Meine Kollegin Lisa Sonnabend und ich zeichnen in unserem historischen Liveblog zu Olympia 72 nach, was damals geschah und wie das Attentat die Spiele veränderte, die aber ungeachtet dessen fortgesetzt wurden. Welch katastrophale Fehler die bundesdeutschen Sicherheitsbehörden damals begingen (SZ Plus), legen meine Kollegen Roman Deininger und Uwe Ritzer dar. An diesem Montag wird in einer Zeremonie der Opfer des Attentats gedacht. Das ist 50 Jahre nach dem Terrorakt höchste Zeit, genauso wie die Aufarbeitung der Geschehnisse, die nun endlich in Sicht ist (SZ Plus).

Pop, Blitz und Donner 50 000 Menschen kommen zum ersten Superbloom-Festival im Olympiapark und sind begeistert von 60 Bands und einem engagierten Programm mit Zirkus, Mode und Wissenschaft. Doch die Stimmung wird durch Unwetter und eine Stadionsperrung getrübt.

Der Monaco Franze und sein Schöpfer sind endlich vereint Seit diesem Wochenende sitzen die Statuen von Regisseur Helmut Dietl und Schauspieler Helmut Fischer an der Münchner Freiheit nebeneinander. Nur, warum schauen die beiden Herren einander nicht an?

"Wir rennen von einer Krise in die nächste" Das verpackungsfreie Einkaufen stößt in München auf großes Interesse. Doch Inflation und Energiekosten machen inhabergeführten Läden das Überleben schwer. Wie die nun sparen.

Vierjähriger bleibt in Spielbus stecken - Feuerwehr muss ihn mit schwerem Gerät befreien Der Junge hatte sich in einem Freisinger Einkaufszentrum in ein Fahrgeschäft gezwängt, das viel zu klein für ihn war. Selber kam er darum nicht mehr heraus.

Traktorgespann kippt um - elf Menschen verletzt Laut Polizei saßen auf dem Anhänger mehrere Personen an einem Biertisch. In einer scharfen Rechtskurve kam es zum Unfall.

