Nie wieder hat ein 17 Jahre altes Mädchen in so kurzer Zeit so viele Menschen in so vielen Ländern bezaubert und berührt wie der "Spatz von Minsk". In fünf Tagen verändert Olga Korbut in München ihre Sportart grundlegend.

Von Barbara Klimke

Aus ihrem Leben sind die Olympia-Medaillen verschwunden, wer weiß, wohin. Aber Bilder lassen sich noch finden im Katalog des Auktionators aus Texas, bei dem sie unter den Hammer kamen. Einen Schrank voller Erinnerungen ließ Olga Korbut vor fünf Jahren versteigern, darunter goldene Turn-Plaketten, Orden mit Hammer und Sichel, aber auch Memorabilia aus späteren Tagen. 335 000 Dollar kamen zusammen. Gerüchte über einen finanziellen Notverkauf, wie russische Medien unterstellten, wischte sie beiseite: "Komplett falsch!" Sie habe Pläne für den Lebensabend im Haus mit Garten in Arizona. Und dann lächelte sie ihr strahlendstes Lächeln.

Mit diesem Lächeln hatte es angefangen in den fünf letzten Augusttagen im Münchner Sommer 1972. Nie wieder hat ein 17-jähriges turnendes Mädchen in so kurzer Zeit so viele Menschen in so vielen Ländern bezaubert und berührt. Den "Spatz von Minsk" nannten die Reporter diese kleine Feder der sowjetischen Frauenriege, 1,54 Meter groß, 40 Kilo leicht, mit kurzen Zöpfen, die tollkühn über die Geräte flog. Noch heute, fünfzig Jahre später, sagt Ulla Koch, lange Cheftrainerin, nun Vizepräsidentin im Deutschen Turner-Bund, über Olga Korbut: "Ihre Auftritte waren eine Revolution."

Das Mädchen aus der Stadt Grodno in Belarus, ausgebildet an einer Kindersportschule, war im Westen bis dahin unbekannt. Trainiert wurde die junge Athletin erst von der Mannschaftsolympiasiegerin Jelena Woltscheskaja, dann von Renald Knysch, einem Mann, über dessen brutale Übergriffe sie erst nach Jahrzehnten sprach. Mit 15 Jahren wurde sie als Ersatzathletin in die WM-Riege 1970 berufen.

Mit den Füßen auf dem Holm - und in hohem Bogen in die Tiefe

In der Münchner Olympiahalle waren die Zuschauer völlig unvorbereitet auf Korbuts turnerische Kapriolen. Am Stufenbarren stand sie mit beiden Füßen auf dem oberen Holm und sprang rückwärts ab - in hohem Bogen in die Tiefe. Im Flug fasste sie den Holm wieder, um unbekümmert weiterzuschwingen. "Nie, nie hat das ein Mensch gemacht!", rief ein Reporter des US-Senders ABC fassungslos ins Mikrofon. Flickflack am Stufenbarren, Mannschaftsgold: Und das war erst der Beginn ihrer Verbindung mit dem Publikum.

Detailansicht öffnen "Nie, nie hat das ein Mensch gemacht!": Olga Korbut fliegt in München bei der Welturaufführung ihres Flickflacks am Stufenbarren um den Holm. Heute ist der "Korbut-Flip" verboten. (Foto: Sven Simon/Imago)

Ulla Koch saß damals am Fernseher, wie Korbut erst 17 Jahre alt. Die weltbesten Turnerinnen hatten bis dato die unnahbare Eleganz von Ludmilla Turischtschewa, der Nummer eins im Team der UdSSR. "Das waren gestandene Frauen", sagt Ulla Koch: "Und dann kommt ein zierliches, kleines Mädchen, das lustig vor sich hin turnt und Elemente zeigt, die vorher gar nicht in Betracht gezogen wurden. Sie hat die Akrobatisierung ins Turnen gebracht."

Zwei Tage später stand Korbut wieder am Stufenbarren, diesmal im Mehrkampffinale. Da passierte das Malheur: Beim Anschweben zur Kippe streifte sie mit den Zehen über den Boden, blieb stehen, musste neu beginnen. Es war ein so elementarer Fehler, als wäre einem Geigenvirtuosen der Bogen aus der Hand gefallen. Olga Korbut kauerte auf einem Stühlchen, die DDR-Kollegin Karin Janz nahm sie tröstend in den Arm. Dass eine stolze Sowjetathletin öffentlich weinte, den Blick in die verletzte Seele gestattete, auch das war neu. Die politisch in Ost und West geteilte Welt litt am Fernseher einträchtig mit. Für einen Moment, so hatte es den Anschein, bewegte sich der Eiserne Vorhang ein winziges Stück nach oben.

Dritter Akt im Welt-Turntheater: Tumult und Gold

Es folgte der dritte Akt in diesem Welt-Turntheater: die Gerätefinals. Am Stufenbarren erhielt Korbut nach einer nun wieder fehlerlosen Kür nur 9,80 Punkte: Die Besucher "pfiffen und schrien mehr als fünf Minuten lang", hielt die SZ an jenem Abend fest: "ein vulkanartiger Ausbruch der Volksseele". Olympiasiegerin wurde die perfekte Karin Janz mit 9,90 Punkten. Die nächsten beiden Geräte versöhnten die Volksseele wieder: Gold für Korbut am Schwebebalken und ihren Rückwärtssalto aus dem Stand - eine Welturaufführung. Und Gold am Boden. Dass auch das Antrainieren spielerischer Leichtigkeit zum Drill gehörte hatte, machte sie erst nach der Karriere bekannt. "Lächle!", hatte Trainer Knysch ihr eingeschärft: "Sonst sehen die Zuschauer die harte Arbeit, und die Illusion geht verloren!"

Aber die Offenheit, die Zugewandtheit Olga Korbuts war nicht nur eine Illusion. In den fünf Tagen war aus dem Turnen ein Publikumssport geworden, auch weil das Fernsehen stundenlang live und in Farbe übertrug. Der "Spatz von Minsk" lieferte den Millionen, die vor den Geräten saßen, das, was man heute ein Narrativ nennen würde: keine Videoschnipsel, sondern Stoff genug für echte Anteilnahme.

In München hielten Busse an, und Fahrgäste liefen auf die Straße, um ein Autogramm von ihr zu erbitten. In Grodno wurde ein Sachbearbeiter für die Berge von Fanpost angestellt. Nach den Spielen ging die Frauenriege der UdSSR auf Welttournee, auch durch die USA. Präsident Nixon ließ es sich nicht nehmen, Olga Korbut ins Weiße Haus einzuladen. An einem Tag ein Niemand, am nächsten ein Star: "Das war fast mehr, als ich fassen konnte", schrieb sie in ihrer Biografie.

Über Nacht änderte sich auch das Kunstturnen. Die Tendenz ging von älteren Athletinnen zu Teenagern - und von Eleganz zum akrobatischen Risiko. "Den Trend hat Korbut eingeleitet", sagt Ulla Koch: "Weil mit Jüngeren anders gearbeitet werden kann, weil sie relativ schnell lernen, ist der Altersdurchschnitt rasch gefallen." Den "Korbut-Flip" untersagte der Weltverband schnell: Auf dem Holm zu stehen, ist heute verboten. Doch die generelle Richtung war lange nicht zu stoppen. Erst in den vergangenen zwölf Jahren ist laut Expertin Koch wieder eine Balance zwischen künstlerischem Ausdruck und Akrobatik entstanden.

Missbrauchsvorwürfe gegen den Trainer

1976 trat Olga Korbut noch einmal bei Olympischen Spielen an und traf auf die Entwicklung, die sie selbst eingeleitet hatte. Montreal feierte ein Wunderkind, Nadja Comăneci aus Rumänien, erst 14 Jahre alt. Trotzdem gewann Korbut Mannschaftsgold und Silber am Balken. Noch einmal gingen die Sowjet-Turnerinnen auf US-Tournee. Ein Jahr später, mit 22, nahm sie im Moskauer Sportpalast Abschied von der Turnkarriere.

Sie studierte, arbeitete eine Zeit lang in Minsk als Lehrerin, heiratete einen bekannten Folksänger, Leonid Bortkewisch, und bekam einen Sohn. Als die Sowjetunion zerfiel, der Staat, der versprochen hatte, für ihr Auskommen zu sorgen, zog sie 1991 mit der Familie als Trainerin in die USA. Die erste Ehe zerbrach, auch die zweite. Heute wohnt sie mit dem Lebensgefährten, der auch als ihr Manager auftritt, in Scottsdale in Arizona und unterrichtet Kinderturnen.

Detailansicht öffnen Turntrainerin in Scottsdale, Arizona: Olga Korbut lebt seit Langem in den USA. (Foto: Vladimir Gerdo/Tass/imago)

Mit dem Mythos der eigenen unbeschwerten Jugend räumte sie bereits in ihrer frühen Biografie auf, in der sie von Drohungen und Einschüchterungen des Trainers Knysch berichtete. 1999 machte sie in einem Interview mit der Zeitung Komsomolskaja Prawda sexuellen Missbrauch öffentlich. Der Trainer, sagte sie, habe sie 1972 vor der Abreise nach München zu den Olympischen Spielen im Hotel in Minsk vergewaltigt, nachdem er ihr billigen Cognac verabreicht habe. Die Gewalttat sei kein Einzelfall gewesen: "Viele junge Turnerinnen waren nicht nur Sportmaschinen, sondern auch Sexsklavinnen ihrer Trainer. Ich war eine davon." Knysch bestritt die Vorgänge. Als 2018 durch die "Me Too"-Bewegung eine gesellschaftliche Debatte über sexuelle Übergriffe begann, erzählte Olga Korbut ihre Geschichte im russischen Fernsehen erneut; nun erhoben auch vier weitere ehemalige Athletinnen Vorwürfe gegen Knysch, der 2019 starb.

Von den sechs Medaillen, die sie bei Olympia gewann, hat sich Olga Korbut getrennt; einige hat sie verkauft, eine ging verloren. "Ich habe Wettkämpfe nie für die Juroren bestritten, immer nur fürs Publikum", sagte sie einmal. Als sie in einer TV-Dokumentation gefragt wurde, was ihr Vermächtnis sein solle, hat sie nicht lange überlegt: "Ich möchte in Erinnerung bleiben für ein Lächeln, das vom Herzen kommt."