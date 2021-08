Sie prägen bis heute das Münchner Stadtbild und haben tiefe Spuren in der Erinnerung hinterlassen: die Olympischen Spiele von 1972. Im kommenden Jahr will München das 50-jährige Jubiläum der Spiele feiern. Geplant ist vom 1. bis 9. Juli 2022 ein Festival des Spiels, des Sports und der Kunst im Olympiapark. Münchner und Münchnerinnen und internationale Künstlerinnen und Künstler sollen dafür kreativ werden und Aktionen, Performances, Filme, digitale Projekte, Installationen und Spiele entwickeln. Konzeptideen können bis 20. September eingereicht werden. Motto des Programms ist "München auf dem Weg in die Zukunft 1972-2022-2072". Die Ansätze für die künstlerisches Gestaltung sind vielfältig. Olympia 1972 war die Vision einer neuen, demokratischen Gesellschaft, umgesetzt auch in Form und Farbgebung. Am 5. September 1972 wird die Utopie zum Albtraum, als im Olympiadorf das Attentat auf die israelische Mannschaft verübt wird. Alle Informationen zur Kulturausschreibung findet man unter www.muenchen.de/kulturausschreibungen.