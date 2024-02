Olli Schulz hat am 9. Februar sein neues Album "Vom Rand der Zeit" veröffentlicht und es damit an die Spitze der deutschen Album-Charts geschafft.

Von Dirk Wagner

Möglicherweise war auch das wieder nur einer seiner subtilen Scherze, als Olli Schulz in der ausverkauften Tonhalle am Freitagabend auf seine Musikerkarriere zurückblickte und dabei die frühen Münchner Stationen Atomic Café und Orangehouse fälschlicherweise Atomic Club und Orange Club nannte. Beide würde es längst nicht mehr geben, fügte er hinzu. Und auch das stimmte nicht und passte darum umso beispielhafter in die Anmoderation des Songs "Falsch erzählt". Nur dass es in dem Song gar nicht so sehr um Unwahrheiten geht als vielmehr um Auslassungen, die die erzählten Geschichten dann allerdings auch wieder falsch erzählen: "Für den Elfer, den jeder schon drin sah, hat die Presse ihn heftig beschmutzt. Doch, dass die Frau weglief mit den Kindern, hat hier keiner im Stadion gewusst", heißt es darin zum Beispiel.