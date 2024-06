Der ehemalige Disney-Kinderstar Olivia Rodrigo begeistert junge Fans in München. Diese erweisen sich am Freitagabend als textsicher – und sehr laut.

Von Matias Kamp

Um 20.27 Uhr geht in der Olympiahalle das Licht aus, und es wird das einzige Mal an diesem Abend etwas leiser. Dann fährt Olivia Rodrigo auf die Bühne, ihre jungen Fans holen einmal tief Luft – um in den anschließenden zwei Stunden kreischend für temporäre Gehörschäden bei den vielen mitgebrachten Eltern zu sorgen.