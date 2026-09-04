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Entertainer Oliver PolakIn Bayern begrüßt dich die Polizei, in Disneyland Mickey

Lesezeit: 7 Min.

Oliver Polak im Bayerischen Wald? Naja, wohl doch eher im Märchenland.
Oliver Polak im Bayerischen Wald? Naja, wohl doch eher im Märchenland.
Foto: David Spaeth

Oliver Polak macht Witze über Penisgrößen, deutsche Geschichte und seine jüdische Herkunft. Ausgerechnet München liebt er für seine Gemütlichkeit, seine Ordnung und Markus Söder. Im Ernst, jetzt?

Interview von Susanne Hermanski

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Erst am Vormittag ist seine Maschine gelandet. Er hat wochenlang Stand-up in New York gespielt.  An diesem Abend hat er schon den nächsten Auftritt in Berlin, nach dem Interview muss er aber erst noch einen Podcast aufnehmen. Nächste Woche geht seine Clubtour weiter, kreuz und quer durch Deutschland (München 18. September), Österreich und die Schweiz. Müde um die Augen schaut Oliver Polak in die Kamera seines Handys, sein Zwergpudel Stanley liegt neben ihm. Im Tiefschlaf – das Hündchen durfte mitreisen. Polak, der Entertainer, Bestseller-Autor, Grimme-Preisträger und letztjähriger Stipendiat im Thomas-Mann-Haus in Los Angeles, lebt in Berlin. Aufgewachsen ist der Sohn eines KZ-Überlebenden und einer russischen Mutter in Papenburg. Seine heimliche Liebe gilt aber einer anderen Stadt, sagt er: „München“. Kann das – aus dem Munde eines der krassesten Comedians, die Deutschland je hatte – sein Ernst sein?

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SZ PlusVon Jürgen Moises

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