Oliver Pocher in der Alten Kongresshalle

Oliver Pocher zeigt bei seiner neuen Show in Hannover die Plautze.

Oliver Pocher redet in seinem neuen Programm über seine Trennung, weint und belästigt das Publikum.

Von Thomas Becker

Die Versuchsanordnung war klar: wirklich nur den Humor und die Witzischkeit dieses Mannes analysieren. Heißt: all die Yellow-Press-Schlagzeilen um ihn herum ausblenden, irgendwie. Tja. Dumm nur, wenn Oliver Pocher in seinem Bühnenprogramm "Der Liebeskasper - Er kommt auch in deiner Stadt" zweieinhalb Stunden lang wenig anderes tut, als über die Trennung von seiner zweiten Ehefrau zu reden.