Oliver Markovsky, 41, ist Leiter des Zentrums für geschlechtsangleichende Chirurgie an der chirurgischen Klinik München-Bogenhausen. Im weißen Kittel kommt er in den Besprechungsraum, in der Brusttasche ein paar Filzstifte. Die braucht er, wenn er seinen Patienten erklärt, was man als Laie nur schwer versteht - wie aus einer Vagina ein Penis werden kann und umgekehrt. Dann malt er auf einer Flipchart die Anatomie des Menschen auf. Erklärt. Zeigt Bilder. 750 geschlechtsangleichende Operationen haben Markovsky und sein Team 2018 durchgeführt. 2010 waren es rund 150.