Eine tiefe weibliche Stimme, gedämpft, leicht nachhallend, liest auf Englisch die Worte der Schriftstellerin Oksana Sabuschko. „Hello, darling. It’s happened again“, während vorsichtig der Beat einsetzt. Es sind ganz sanfte Töne, die sich um die Worte von „Letter from the Summer House“ schmiegen. Gesprochen von Olha Borovyk werden sie anders in Szene gesetzt, als es sich die Urheberin wohl ursprünglich gedacht hätte. Als Audio bekommen sie eine Form, um gehört zu werden.
Lyrik zum HörenUkrainische Poesie mit Electro-Beats
Lesezeit: 3 Min.
Olha Borovyk übersetzt ukrainische Poesie ins Englische und unterlegt sie mit elektronischen Beats. Nun gibt es eine Audioserie, die die ukrainische Kultur mit ihren Werten hörbar und zugänglich macht.
Von Sandra Langmann
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