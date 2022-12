Normalerweise gehört der 22. Dezember in der Unterfahrt Münchens Swing-Statthalterin Jenny Evans. Da die sich aber nicht so fit fühlte, überließ sie "ihren" Termin ausnahmsweise mal der Jugend. Mit der 27-jährigen Olga Dudkova geht es schon kraft ihrer Biografie in andere Gefilde: Aufgewachsen als Tochter eines Rockbassisten in Sibiren und China, ausgeschwärmt in die USA, nach Italien und Rotterdam, schließlich übers Studium in ihrer Wahlheimat München gelandet, bevorzugt Dudkova einen Jazz mit viel Soul, Pop und Hip-Hop-Elementen. Dementsprechend ist ihr Münchner Sextett neben dem Gitarristen Ferdinand Kirner, der Bassistin Susi Lotter und dem Drummer Daniel Scheffels auch noch mit den zwei weiteren Sängerinnen Fiona Grond und Amelie Scheffels besetzt. Zum Unterfahrt-Termin stößt sogar ihr amerikanischer Produzent und Pianist Kevin André aus L.A. dazu. Anderen Weihnachtstraditionen bleibt die Unterfahrt übrigens treu. Schon am 21. kommt Lisa Wahlandt "Home for Christmas", und an Heiligabend versammeln sich die Münchner Jazzer wieder zum "Christmas Jam".

Olga Dudkova, Do., 22. Dez., 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, Tel. 448 27 94