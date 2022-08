Von Evelyn Vogel

Achtmal müssen die Teilnehmer des olympischen Straßenradrennens von 1972 an dieser Stelle vorbeigekommen sein. Denn achtmal mussten sie den 22,8 Kilometer langen Rundkurs zurücklegen, der - mit Start und Ziel in Grünwald - nach Straßlach und Beigarten, entlang der Marienkapelle, beim Brückenfischer über die Isar, am Kloster vorbei nach Schäftlarn und Buchenhain, dann über die Grünwalder Brücke schließlich wieder nach Grünwald führte. Ob sie Augen für die Schönheit des Waldes oder die Marienkapelle hatten? Ob sie beim Brückenwirt-Schild von einem kühlen Bier träumten, ehe sie sich wieder auf ihr Rennen konzentrierten?

Nicht auf Tempo und Leistung, sondern auf das Alltägliche und Unspektakuläre, das sich 50 Jahre später entlang der Rennstrecke entdecken lässt, konzentriert sich der Fotograf Olaf Unverzart mit seinem Kunstprojekt "Rundkurs". Entstanden ist es in der Reihe "Startsignale" mit Kunst im öffentlichen Raum des Kulturreferats. Was für ein eklatanter Gegensatz zur Situation von damals! Auf Unverzarts Fotos wirkt alles still und fast verträumt. Und doch wird in seinen Aufnahmen mit etwas Fantasie die Vergangenheit wieder lebendig: die Tausenden Zuschauerinnen und Zuschauer, die die Radrennfahrer anfeuerten, die Helikopter, die über der Strecke kreisten, die Presseleute, die mit Kameras und Mikrofonen das sportliche Ereignis und die Stimmung einfingen, und nicht zuletzt das wichtigste: die 184 Radsportler, die im Sommer 1972 um Gold, Silber und Bronze kämpften. Übrigens durfte am Ende keiner die Bronzemedaille mit nach Hause nehmen. Der Olympia-Dritte, der Spanier Jaime Huélamo, wurde nach einem positiven Dopingtest disqualifiziert, die Bronze-Medaille aberkannt. Keine Rede von einem "sauberen" Radrennsport!

Olaf Unverzart, der in München und in der Oberpfalz lebt, wurde in eben jenem Jahr geboren: 1972 in Waldmünchen. Seinen dokumentarisch-künstlerischen Blick auf die Vergangenheit und die Gegenwart setzte er nicht nur in der Fotoserie um, sondern auch in Form einer gedruckte Zeitungsbroschüre, die in Kombination mit Archivmaterial aus dem Rennen von 1972 entstanden ist. In drei "stummen Verkäufern", den typischen Zeitungskästen Münchens, entlang der Strecke - beim Kloster Schäftlarn, in Buchenhain und an der Grünwalder Brücke - liegt dieses Extrablatt noch bis 18. September kostenfrei aus.

Olaf Unverzart: Rundkurs, fotografische Spurensuche auf dem Rundkurs des olympischen Straßenradrennens von 1972, Kloster Schäftlarn - Buchenhain - Grünwalder Brücke, noch bis 18. September